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Hamarosan Európa is megkaparinthatja az ukrán haderő legfélelmetesebb fegyverét
Globál

Hamarosan Európa is megkaparinthatja az ukrán haderő legfélelmetesebb fegyverét

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A német Diehl Defence hadiipari vállalat tárgyalásokat folytat az ukrán Fire Point fegyvergyártóval a Flamingo nagy hatótávolságú cirkálórakéták esetleges közös németországi gyártásáról - írta az Ukrinform.

Jelenleg arról egyeztetünk, hogyan tudnánk együttműködni... Úgy gondolom, ez valóban megvalósulhat"

– mondta Helmut Rauch, a Diehl Defence vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a vállalat a következő hetekben több találkozót is tervez az ukrán Fire Pointtal, amely az FP-5 Flamingo manőverező robotrepülőgépet / cirkálórakétát fejlesztette ki és gyártja.

Az eszköz hatótávolsága a beszámolók szerint meghaladja a 3000 kilométert, vagyis képes mélyen Oroszország területén belülre támadni Ukrajnából.

Rauch kiemelte, hogy egy új termék létrehozása esetén teljesen logikus lenne a gyártást Németországba vagy más országokba telepíteni, és hozzátette, hogy optimistán és pozitívan tekint az együttműködésre.

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A Financial Times szerint a Flamingo robotrepülőgépek közös európai gyártása lenne a legszembetűnőbb példája annak, hogy Ukrajna védelmi fejlesztései és harctéri tapasztalatai egyre inkább felkeltik a NATO-tagállamok érdeklődését. A lap megjegyzi, hogy az IRIS-T légvédelmi rakétarendszereket gyártó Diehl Defence és a Fire Point már áprilisban technológiai megállapodást írt alá, amelynek részleteit korábban nem hozták nyilvánosságra.

Rauch szerint a Diehl jóval fejlettebb önirányító keresőfejet – vagyis a célfelderítésért és a fegyver rávezetéséért felelős egységet – kínálhat a Fire Point számára. Emellett a német vállalat kifinomultabb rendszertervezési megoldásaira és évtizedes tapasztalataira is hivatkozott.

Ukrajna rendszeresen használja a Flamingo rakétát Oroszország hadiipari üzemei, katonai támaszpontjai ellen.

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Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a képen nem egy Flamingo szerepel.

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