Kiderült, hogy ünnepli 80. születésnapját Trump

Az UFC Freedom 250 elnevezésű rendezvényt a Fehér Ház közlése szerint a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójára időzítették, hivatalosan ezzel nyílik meg az évfordulós ünnepségsorozat, és az esemény költségeit az UFC (Ultimate Fighting Championship) fizeti, nem közpénzből szervezték.
Egy bírósági beadvány szerint azonban, amelyet a Fehér Ház déli gyepét felügyelő, és az építkezést ellenző Nemzeti Park Szolgálat nyújtott be, az aréna felépítésébe több mint 60 millió dollárt és több tízezer munkaórát fektettek, és hét hivatal - köztük a belbiztonsági minisztérium és a Szövetségi Légügyi Hivatal - "jelentős erőforrásokat és munkaerőt különített el" a rendezvényre.
A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendéget fogad be, több hét alatt építették fel a Fehér Ház déli gyepén. Vasárnap este Trump jelenlétében az aréna kilenc méter átmérőjű, nyolcszögletű ketrecében 14 harcos küzd meg egymással, az elnöki rezidenciához közeli Ellipse parkban pedig óriáskivetítőkön nézheti majd ingyen a mérkőzéseket akár 125 ezer ember.
Trump, aki korábban elragadtatottan nyilatkozott az MMA-küzdelmekről, felvetette, hogy az arénát a mérkőzések után is megtartsák
- és az Eiffel-toronnyal példálózott, amelyet eredetileg az 1889-es világkiállításra építettek Párizsban, és mai is a helyén áll -, de Joshua Fisher, a Fehér Ház adminisztrációs igazgatója közölte, hogy az esemény után azonnal lebontják.
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