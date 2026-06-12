Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken
Az ukrán drónerők folyamatosan támadják a 2014-ben megszállt Krím-félszigetre vezető hidakat, vezetékeket, illetve hajókat, lényegében blokád alá vonva a területet. A pilóta nélküli járművek emellett az orosz energetikai infrastruktúrát is folyamatosan támadják, de éppen ez okozhat feszültséget a NATO-val: a Baltikumban és Romániában is egyre gyakrabban panaszkodnak a területükre belépő ukrán drónokra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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