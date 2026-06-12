MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Raúl Jiménez 67'
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
  gól: Oh Hyeon-gyu 80'
A csoport
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Kanada Bosznia-Hercegovina
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Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken
Globál

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

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Az ukrán drónerők folyamatosan támadják a 2014-ben megszállt Krím-félszigetre vezető hidakat, vezetékeket, illetve hajókat, lényegében blokád alá vonva a területet. A pilóta nélküli járművek emellett az orosz energetikai infrastruktúrát is folyamatosan támadják, de éppen ez okozhat feszültséget a NATO-val: a Baltikumban és Romániában is egyre gyakrabban panaszkodnak a területükre belépő ukrán drónokra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Az ukrán drónerők folyamatosan támadják a 2014-ben megszállt Krím-félszigetre vezető hidakat, vezetékeket, illetve hajókat, lényegében blokád alá vonva a területet. A pilóta nélküli járművek emellett az orosz energetikai infrastruktúrát is folyamatosan támadják, de éppen ez okozhat feszültséget a NATO-val: a Baltikumban és Romániában is egyre gyakrabban panaszkodnak a területükre belépő ukrán drónokra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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