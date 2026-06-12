Kimondta Putyin ökle: ideje végleg elpusztítani Ukrajnát

Kadirov az orosz-ukrán háborúban is fontos szerepet vállal: csecsen harcosai különösen a 2022-es invázió első szakaszaiban voltak láthatók, az első vonalban.

Szerintem egész Ukrajnát el kellene foglalnunk. Civilekre lőnek rakétákat, civil infrastruktúrára. Nemcsak egy bűnbanda, hanem egy terrorállam”

– mondta Kadirov Ukrajnáról.

Azt mondta: sok ország támogatja „ezeket az ördögöket” Oroszország pedig „azt bizonyítja, hogy erős”, mivel szerinte így is győznek.

Kadirov végül azt javasolja Oroszország vezetőinek, hogy

használjanak nagyobb rombolóerejű fegyvereket Ukrajna ellen.

Azt nem tisztázza, pontosan mire gondol.

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