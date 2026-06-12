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Kimondta Putyin ökle: ideje végleg elpusztítani Ukrajnát
Globál

Kimondta Putyin ökle: ideje végleg elpusztítani Ukrajnát

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Ukrajna többé nem létezhet, mint önálló állam, Oroszországnak durvább fegyvereket, keményebb módszereket kell használnia – idézi Ramzan Kadirovot, Csecsenföld vezetőjét a TASZSZ.

Kadirov az orosz-ukrán háborúban is fontos szerepet vállal: csecsen harcosai különösen a 2022-es invázió első szakaszaiban voltak láthatók, az első vonalban.

Szerintem egész Ukrajnát el kellene foglalnunk. Civilekre lőnek rakétákat, civil infrastruktúrára. Nemcsak egy bűnbanda, hanem egy terrorállam”

– mondta Kadirov Ukrajnáról.

Azt mondta: sok ország támogatja „ezeket az ördögöket” Oroszország pedig „azt bizonyítja, hogy erős”, mivel szerinte így is győznek.

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Kadirov végül azt javasolja Oroszország vezetőinek, hogy

használjanak nagyobb rombolóerejű fegyvereket Ukrajna ellen.

Azt nem tisztázza, pontosan mire gondol.

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Címlapkép forrása: Stringer /Anadolu Agency/Getty Images

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