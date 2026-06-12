Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten

Az izraeli lap forrása szerint

a megállapodás valóban nem békeszerződés lesz, hanem egyetértési megállapodás, mellyel a békeszerződés felé vezető tárgyalásokat készítik elő.

Lényegében öt problémakört tárgyal majd az egyezmény:

Újranyit a Hormuzi-szoros és feloldja az USA az iráni kikötők blokádját.

60 napos tűzszünet, melyen belül megállapodás születne az iráni atomprogram jövőjéről (a ToI forrása szerint ez az iráni atomprogram „felszámolásához vezet majd”).

melyen belül megállapodás születne az iráni atomprogram jövőjéről (a ToI forrása szerint ez az iráni atomprogram „felszámolásához vezet majd”). A megállapodás „ahhoz vezet,” hogy Irán feladja a dúsított uránkészletét (a ToI ezt is árnyalja: azt írják, a mostani egyezmény lényegében csak a tárgyalásokat indítja el erről).

(a ToI ezt is árnyalja: azt írják, a mostani egyezmény lényegében csak a tárgyalásokat indítja el erről). Tartós béke a Közel-Keleten – Irán nem támogatja többé a régióban működő iszlamista erőket, viszont Irán területi egysége is sértetlen marad (ezt is árnyalja a ToI, megjegyezve, hogy Irán egyelőre nem tett vállalást arra, hogy leállítja a síita proxik támogatását).

– Irán nem támogatja többé a régióban működő iszlamista erőket, viszont Irán területi egysége is sértetlen marad (ezt is árnyalja a ToI, megjegyezve, hogy Irán egyelőre nem tett vállalást arra, hogy leállítja a síita proxik támogatását). Ellenőrző mechanizmus jönne létre az egyezmény betartásáról (az izraeli lap ismét hangsúlyozza, hogy ez a most aláírandó egyezményben még valószínűleg nem lesz bene).

A lap forrása továbbá azt is elmondja, hogy Irán számára ez azért hatalmas győzelem, mert lekerül végre róluk a nyomás, ismét visszatérnek majd a világgazdaság körforgásába, így terroristákat támogató állam helyett majd egy „normális országként” tudnak a jövőben működni. Hozzáteszi: ez csak akkor lesz így, ha Irán tényleg odaadja az uránkészletét Amerikának és „még kapnak valamit,” ha leszerelik az atomlétesítményeiket is, sőt, ha tényleg befejezik a terrorszervezetek támogatását, „még több dolgot kapnak.”

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