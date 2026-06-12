Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten

Az izraeli lap forrása szerint
a megállapodás valóban nem békeszerződés lesz, hanem egyetértési megállapodás, mellyel a békeszerződés felé vezető tárgyalásokat készítik elő.
Lényegében öt problémakört tárgyal majd az egyezmény:
- Újranyit a Hormuzi-szoros és feloldja az USA az iráni kikötők blokádját.
- 60 napos tűzszünet, melyen belül megállapodás születne az iráni atomprogram jövőjéről (a ToI forrása szerint ez az iráni atomprogram „felszámolásához vezet majd”).
- A megállapodás „ahhoz vezet,” hogy Irán feladja a dúsított uránkészletét (a ToI ezt is árnyalja: azt írják, a mostani egyezmény lényegében csak a tárgyalásokat indítja el erről).
- Tartós béke a Közel-Keleten – Irán nem támogatja többé a régióban működő iszlamista erőket, viszont Irán területi egysége is sértetlen marad (ezt is árnyalja a ToI, megjegyezve, hogy Irán egyelőre nem tett vállalást arra, hogy leállítja a síita proxik támogatását).
- Ellenőrző mechanizmus jönne létre az egyezmény betartásáról (az izraeli lap ismét hangsúlyozza, hogy ez a most aláírandó egyezményben még valószínűleg nem lesz bene).
A lap forrása továbbá azt is elmondja, hogy Irán számára ez azért hatalmas győzelem, mert lekerül végre róluk a nyomás, ismét visszatérnek majd a világgazdaság körforgásába, így terroristákat támogató állam helyett majd egy „normális országként” tudnak a jövőben működni. Hozzáteszi: ez csak akkor lesz így, ha Irán tényleg odaadja az uránkészletét Amerikának és „még kapnak valamit,” ha leszerelik az atomlétesítményeiket is, sőt, ha tényleg befejezik a terrorszervezetek támogatását, „még több dolgot kapnak.”
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