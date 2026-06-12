Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja

A lap forrásai szerint az egyezmény nem rendezi végleg a konfliktust Irán és az USA közt, viszont időt ad arra, hogy a felek tovább tárgyaljanak, rendezett keretek közt.

Fontosabb pontjai a következők:

60 napos tűzszünet, minden fronton, köztük az észak-izraeli, dél-libanoni fronton is.

minden fronton, köztük az észak-izraeli, dél-libanoni fronton is. A Hormuzi-szoros azonnali újranyitása, szabad hajózhatóság mellett.

szabad hajózhatóság mellett. Amerika feloldja az iráni blokádot és egyes szankciókat is.

Irán megígéri, hogy nem fejleszt atomfegyvert – sőt, a lap forrása szerint az egyezmény „Irán jelentősen dúsított uránjának kérdését is rendezi,” azt nem taglalják, ez pontosan mit jelent.

– sőt, a lap forrása szerint az egyezmény „Irán jelentősen dúsított uránjának kérdését is rendezi,” azt nem taglalják, ez pontosan mit jelent. Az egyezmény neve „Iszlámábádi egyezmény lesz”

Közben az iráni média arról ír, hogy Irán biztosan nem fogja feladni az atomprogramját, erről itt számoltunk be:

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