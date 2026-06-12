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Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja
Globál

Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja

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Közzétette a CNN annak az átmeneti megállapodásnak a részleteit, melyet Irán és az Egyesült Államok már a napokban aláírhat.

A lap forrásai szerint az egyezmény nem rendezi végleg a konfliktust Irán és az USA közt, viszont időt ad arra, hogy a felek tovább tárgyaljanak, rendezett keretek közt.

Fontosabb pontjai a következők:

  • 60 napos tűzszünet, minden fronton, köztük az észak-izraeli, dél-libanoni fronton is.
  • A Hormuzi-szoros azonnali újranyitása, szabad hajózhatóság mellett.
  • Amerika feloldja az iráni blokádot és egyes szankciókat is.
  • Irán megígéri, hogy nem fejleszt atomfegyvert – sőt, a lap forrása szerint az egyezmény „Irán jelentősen dúsított uránjának kérdését is rendezi,” azt nem taglalják, ez pontosan mit jelent.
  • Az egyezmény neve „Iszlámábádi egyezmény lesz”

Közben az iráni média arról ír, hogy Irán biztosan nem fogja feladni az atomprogramját, erről itt számoltunk be:

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