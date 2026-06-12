Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja

A lap forrásai szerint az egyezmény nem rendezi végleg a konfliktust Irán és az USA közt, viszont időt ad arra, hogy a felek tovább tárgyaljanak, rendezett keretek közt.
Fontosabb pontjai a következők:
- 60 napos tűzszünet, minden fronton, köztük az észak-izraeli, dél-libanoni fronton is.
- A Hormuzi-szoros azonnali újranyitása, szabad hajózhatóság mellett.
- Amerika feloldja az iráni blokádot és egyes szankciókat is.
- Irán megígéri, hogy nem fejleszt atomfegyvert – sőt, a lap forrása szerint az egyezmény „Irán jelentősen dúsított uránjának kérdését is rendezi,” azt nem taglalják, ez pontosan mit jelent.
- Az egyezmény neve „Iszlámábádi egyezmény lesz”
Közben az iráni média arról ír, hogy Irán biztosan nem fogja feladni az atomprogramját, erről itt számoltunk be:
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