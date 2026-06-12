Kitálalt az ukrán mestertervről „Magyar”: rémálom lesz az oroszok számára, ami a Krímben jön

Brovdi elmondása szerint az elmúlt hónapban több mint kétharmadával esett vissza a forgalom a Novorosszija autópályán, amely az orosz hadsereg legfontosabb utánpótlási útvonala a megszállt dél-ukrajnai területeken át a Krím irányába. A dróncsapások miatt a katonai logisztika és az üzemanyag-ellátás olyannyira ellehetetlenült, hogy a hatóságok a múlt hónapban kénytelenek voltak üzemanyag-jegyrendszert bevezetni a félszigeten.

„Magyar” szerint Ukrajna egy hónapon belül teljes ellenőrzést fog szerezni a Novorosszija autópálya fölött:

A közeljövőben elszigeteljük a Krímet

– jegyezte meg. Hozzátette:

Olyan feltételeket teremtünk, amelyek rendkívül megnehezítik a katonai személyzet és a védelmi iparban dolgozók számára, hogy a Krím félszigeten vagy az ideiglenesen megszállt területeken maradjanak, illetve hogy az oda vezető útvonalakat használják.

Brovdi 2022-ben önkéntesként csatlakozott a hadsereghez, majd a semmiből építette fel a „Magyar madarai” elnevezésű egységet, amely mára Ukrajna legütőképesebb drónbrigádjává vált. Minden egyes csapást rögzítenek, ellenőriznek és archiválnak. A naponta keletkező 10-12 terabájtnyi adatot eltárolják, hogy a jövőben mesterségesintelligencia-modellek betanítására használják fel őket. Brovdi távlati célja, hogy az adatelemzés segítségével minimálisra csökkentse az emberi tényező szerepét a modern hadviselésben.

Michael Kofman, a Carnegie Alapítvány elemzője rámutatott, hogy a dróntechnológia fejlődése valóban módot ad a Krím fokozatos elszigetelésére, ám az orosz csapatok tényleges visszaszorításához összehangolt szárazföldi offenzívára is szükség lenne. Kofman hozzátette, hogy Oroszország saját elit drónegysége, a Rubikon szintén intenzíven dolgozik azon, hogy megtörje Ukrajna közepes hatótávolságú drónfölényét.

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