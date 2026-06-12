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Lángokban áll az orosz óriásvállalat: Kelet-Európa egyik legnagyobb vegyipari üzemére mértek csapást
Globál

Lángokban áll az orosz óriásvállalat: Kelet-Európa egyik legnagyobb vegyipari üzemére mértek csapást

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Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint Ukrajna az éjszaka folyamán nagyszabású dróncsapásokat hajtott végre több orosz petrolkémiai üzem ellen, amelyek közül a legtávolabbi több mint 1200 kilométerre fekszik a határtól - írta meg a Kyiv Independent.

Június 12-én a kora reggeli órákban ukrán drónok mértek csapást a Szamarai területen működő Toljatti Kaucsuk petrolkémiai üzemre, ahol ezt követően tűz ütött ki. A közösségi médiában több olyan fénykép és videó is megjelent, amelyeken a város felett elhaladó, nagy hatótávolságú drónok láthatók.

Nem sokkal később Tatárföldön, Nyizsnyekamszkban is komoly tűz ütött ki a Nyizsnyekamszknyeftehim (NKNK) szintetikusgumi-gyárban, amely után sűrű, fekete füst borította be a várost.

Ez a létesítmény Kelet-Európa egyik legnagyobb petrolkémiai vállalata, amely az ukrán–orosz határ legközelebbi pontjától is több mint 1200 kilométerre fekszik.

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Az üzemet nem először vette célba az ukrán hadsereg, legutóbb májusban mértek rá csapást.

A keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, és az ukrán hadsereg sem kommentálta hivatalosan a történteket.

Kijev az utóbbi időszakban egyre gyakrabban támaszkodik saját fejlesztésű és gyártású drónokra, hogy csapást mérjen az orosz hátország mélyén elhelyezkedő célpontokra, elsősorban kőolaj-finomítókra, logisztikai csomópontokra és hadiipari létesítményekre.

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