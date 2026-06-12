Lángokban áll az orosz óriásvállalat: Kelet-Európa egyik legnagyobb vegyipari üzemére mértek csapást

Június 12-én a kora reggeli órákban ukrán drónok mértek csapást a Szamarai területen működő Toljatti Kaucsuk petrolkémiai üzemre, ahol ezt követően tűz ütött ki. A közösségi médiában több olyan fénykép és videó is megjelent, amelyeken a város felett elhaladó, nagy hatótávolságú drónok láthatók.

В Тольятти утром массированный удар БПЛА, горит ООО «Тольяттикаучук» — ведущий производитель искусственного каучука и присадок для бензина. pic.twitter.com/WSHcfIChAx https://t.co/WSHcfIChAx — Ateo Breaking (@AteoBreaking) June 12, 2026

Nem sokkal később Tatárföldön, Nyizsnyekamszkban is komoly tűz ütött ki a Nyizsnyekamszknyeftehim (NKNK) szintetikusgumi-gyárban, amely után sűrű, fekete füst borította be a várost.

Ez a létesítmény Kelet-Európa egyik legnagyobb petrolkémiai vállalata, amely az ukrán–orosz határ legközelebbi pontjától is több mint 1200 kilométerre fekszik.

Az üzemet nem először vette célba az ukrán hadsereg, legutóbb májusban mértek rá csapást.

A keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, és az ukrán hadsereg sem kommentálta hivatalosan a történteket.

Kijev az utóbbi időszakban egyre gyakrabban támaszkodik saját fejlesztésű és gyártású drónokra, hogy csapást mérjen az orosz hátország mélyén elhelyezkedő célpontokra, elsősorban kőolaj-finomítókra, logisztikai csomópontokra és hadiipari létesítményekre.

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