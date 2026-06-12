Lecsap az extrém időjárás: a sivatagban hömpölyög a víz az olvadó gleccserek és a felhőszakadások miatt

Rendkívüli árvízi veszélyre figyelmeztették a hatóságok az északnyugat-kínai Hszincsiang tartomány és a környező régiók lakosságát, mivel a szokatlanul magas hőmérséklet, a heves esőzések és a felgyorsult gleccserolvadás komoly fenyegetést jelent a nyári hónapokban.

Kína legnagyobb sivatagában, a Takla-Makánban idén már júniusban levonult az első árhullám, miközben a korábbi években hasonló jelenség jellemzően csak augusztusban, a legmelegebb időszakban fordult elő. A Kínai Központi Televízió (CCTV) felvételein jól látható, ahogy

a hömpölygő víz elönti az egyébként kopár homokdűnéket.

Idén a hőmérséklet is a megszokottnál jóval korábban emelkedett kiugró szintre, június 12-én ugyanis Hszincsiangban 38 Celsius-fokot mértek, ami 7,3 fokkal haladta meg az ilyenkor szokásos átlagot. A tartomány nyugati és déli részein ráadásul rendkívül sok csapadék hullott az elmúlt időszakban, egyes területeken a június eleji átlag kétszerese-háromszorosa zúdult le.

A hőség és a heves esőzések miatt a Tien-san és a Kunlun-hegység gleccserei, valamint hótakarója gyors olvadásnak indult. Az így keletkezett olvadékvíz Kína leghosszabb lefolyástalan folyójába, a Tarimba zúdult, amely kilépett a medréből, és elárasztotta a sivatag mélyebben fekvő területeit.

Bár az időszakos árvizek átmenetileg rövid életű oázisokat hozhatnak létre, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek nem maradnak meg sokáig. A Takla-Makán sivatag ugyanis mélyen a szárazföld belsejében, magas hegyek gyűrűjében fekszik, az alacsony páratartalom és az erős párolgás miatt pedig a víz gyorsan eltűnik a területről.

A hatóságok komoly infrastrukturális kockázatokra is figyelmeztetnek. Szun Csien-csien, a Kínai Meteorológiai Igazgatóság elemzője az állami televíziónak nyilatkozva rámutatott, hogy a hirtelen áradások utakat, vasútvonalakat, valamint kőolaj- és földgázkitermelő létesítményeket moshatnak el, ami súlyos károkat okozhat. Az érintett régiók lakóit és az utazókat arra kérték, hogy folyamatosan kövessék a hivatalos figyelmeztetéseket, és ennek megfelelően tervezzék meg az útjaikat.

Forrás: Reuters

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