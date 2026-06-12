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Medvegyev a mesterséges intelligenciával legenerálta saját magát, majd megmutatta, ki Oroszország három legfőbb ellensége
Globál

Medvegyev a mesterséges intelligenciával legenerálta saját magát, majd megmutatta, ki Oroszország három legfőbb ellensége

Portfolio
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Dmitrij Medvegyev Oroszország Napja alkalmából a közösségi médiában olyan, mesterséges intelligencia generálta videót tett közzé, melyen ő maga európai politikusok fotóját darálja le egy iratmegsemmisítővel.

A volt orosz elnök angol nyelvű X-oldalán angol, orosz nyelvű Telegram-oldalán orosz felirattal tette közzé a videót, amelyen az MI generálta Medvegyev egy Friedrich Merz német kancellárról, egy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökről és egy Keir Starmer angol miniszterelnökről készült fotót darál le iratmegsemmisítővel.

Egyetlen ellenség sem állíthatja meg hazánk fejlődését és virágzását. Boldog Oroszország Napját!

– írta a videóhoz megjegyzésként a volt orosz elnök.

Medvegyev jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, 2008 és 2012 között volt államfő, majd ezt követően 2020-ig miniszerelnök. Míg elnöksége alatt Medvegyev mérsékeltebb politikus hírében állott, az ukrajnai háború kirobbanása óta durva közösségi médiás megjegyzéseivel hívja fel magára a figyelmet, amelyekben rendszeresen atomtámadással fenyeget nyugati országokat.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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