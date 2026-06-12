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Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget
Globál

Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget

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Irán nem fogja feladni az urándúsítási programját, csak olyan megállapodást fogadnak el az Egyesült Államokkal, amely megtartja az ország nukleáris képességeit – írja a Times of Israel az iráni médiában megjelent hírek alapján.

Donald Trump elnök bejelentette tegnap, hogy a hétvégén megállapodást írnak alá Iránnal, amely megalapozza majd a tárgyalásokat egy konkrét békeszerződés nyélbe ütéséről. A most, hétvégén aláírandó egyezmény nem tárgyalja az atomprogram jövőjét -  írja a lap.

Az iráni IRNA hírügynökség azt írja:

Irán a továbbiakban is csak akkor fog tárgyalni Amerikával, és csak úgy állapodik meg a rivális állammal, ha megmaradhat az atomprogramjuk.

Hangsúlyozzák: a végleges egyezmény aláírásakor sem lesznek hajlandók lemondani az urándúsításhoz való jogukról; ha ezt nem szavatolja Amerika, nem lesz megállapodás.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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