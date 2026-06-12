Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget

Donald Trump elnök bejelentette tegnap, hogy a hétvégén megállapodást írnak alá Iránnal, amely megalapozza majd a tárgyalásokat egy konkrét békeszerződés nyélbe ütéséről. A most, hétvégén aláírandó egyezmény nem tárgyalja az atomprogram jövőjét - írja a lap.

Az iráni IRNA hírügynökség azt írja:

Irán a továbbiakban is csak akkor fog tárgyalni Amerikával, és csak úgy állapodik meg a rivális állammal, ha megmaradhat az atomprogramjuk.

Hangsúlyozzák: a végleges egyezmény aláírásakor sem lesznek hajlandók lemondani az urándúsításhoz való jogukról; ha ezt nem szavatolja Amerika, nem lesz megállapodás.

Az egyik fő oka annak, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt, az volt, hogy Trump elnök fel akarta számolni Teherán atomprogramját.

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