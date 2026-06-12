Megjött a hivatalos bejelentés: készen van a békeszerződés, amely lezárja a fél világot lesokkoló háborút

Hivatalosan is bejelentette Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke, hogy készen van a békeszerződés, amely lezárja a háborút Irán és Amerika közt.

A pakisztáni politikus azt írja X-oldalán: folyamatos dezinformációs kampány zajlik, melynek célja, hogy megzavarja a békekötést Irán és az Egyesült Államok közt.

Félrerakva a zavarkeltést, meg tudjuk erősíteni, hogy elkészült a végleges békeszerződés szövege, és Pakisztán most mindkét féllel együtt dolgozik, hogy véglegesítse a következő lépéseket. A béke még sosem volt ilyen közel, mint most”

– írta Sharif.

A bejelentés azért is érdekes, mert a pakisztáni vezető konzisztensen békéről és békeszerződésről beszél – az eddig kiszivárgott információk szerint Irán és az USA nem végleges békét, hanem tartós(abb) tűzszünetet és egy szándéknyilatkozatot írna alá, melynek célja keretbe foglalni a végleges békeszerződéshez vezető tárgyalásokat. Elképzelhető, hogy ezeket a kiszivárgott információkat nevezi többek közt Shehbaz Sharif is dezinformációnak.

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