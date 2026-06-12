Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Dróntámadás érte ma délután Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.

Szobjanin állítása szerint két ukrán nagy hatótávolságú drónt sikerült elfogni, mielőtt elérték volna az orosz fővárost, a gépeket a légvédelem lelőtte.

Reggel óta Moszkva folymatos támadás alatt van: immáron 21 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros körül a légvédelem.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám is lehet, az elfogási ráta általában nem 100%-os.)

A polgármester azt is közölte, hogy a tűzoltók, mentők folyamatosan dolgoznak, mivel a "lezuhanó drónroncsok" kárt okoztak a városban. A károk pontos mértékét, esetleges áldozatokat, a becsapódás helyszínét nem közölte.

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