Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat

A tervek szerint legalább a frontvonalon harcoló rohamcsapatok

legalább 30, de inkább 50%-át töltenék fel külföldi állampolgárságú zsoldosokkal.

A hivatalos indoklás szerint ez azért szükséges, hogy „az ukrán katonák életét védjék.”

Talán szükségtelen is hangsúlyozni, hogy a frontvonalon harcoló rohamcsapatok kötelékében a legmagasabb a veszteségarány.

Fedorov azt is bejelentette, hogy az év végén elkezdik leszerelni azokat a katonákat, akik régóta szolgálatot teljesítenek a haderőben és szeretnék most már letenni a fegyvert.

Majdnem minden ország tiltja állampolgárainak, hogy háborús övezetekbe menjenek harcolni, egyes országokban (pl. Magyarország) törvénytelen és börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nem szövetséges ország haderejében szolgálatot teljesít.

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