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Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat
Globál

Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat

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30-50%-ra növelné az ukrán rohamcsapatokban a külföldi állampolgárok arányát az ukrán védelmi minisztérium – jelentette be Mihail Fedorov ukrán védelmi miniszter az UNN cikke szerint.

A tervek szerint legalább a frontvonalon harcoló rohamcsapatok

legalább 30, de inkább 50%-át töltenék fel külföldi állampolgárságú zsoldosokkal.

A hivatalos indoklás szerint ez azért szükséges, hogy „az ukrán katonák életét védjék.”

Talán szükségtelen is hangsúlyozni, hogy a frontvonalon harcoló rohamcsapatok kötelékében a legmagasabb a veszteségarány.

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Fedorov azt is bejelentette, hogy az év végén elkezdik leszerelni azokat a katonákat, akik régóta szolgálatot teljesítenek a haderőben és szeretnék most már letenni a fegyvert.

Majdnem minden ország tiltja állampolgárainak, hogy háborús övezetekbe menjenek harcolni, egyes országokban (pl. Magyarország) törvénytelen és börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nem szövetséges ország haderejében szolgálatot teljesít.

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Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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