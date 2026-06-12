Riadót fújt a NATO-hírszerzés: megvan a céldátum, ekkor indulhatnak meg az orosz tankok

Elő kell készülnünk. Készen kell állnunk a harcra

– nyilatkozta a tábornok.

Hozzátette, a NATO-n belül konszenzus, hogy Oroszország képes lesz NATO-terület támadására még az évtized vége előtt.

2029 nem egy német becslés. Ez a NATO által elfogadott hírszerzési információ. A NATO mind a 32 tagállama egyetért abban, hogy Oroszországnak 2029-ben már meglehet a képessége egy NATO-tagállam megtámadására

– jelentette ki Freuding, hozzátéve, hogy Moszkva akár már korábban is sort keríthet erre.

Freuding szerint Németország már sokat tett a fegyverkezés területén, de nem függhetnek a hosszú távra tervezett fegyverprogramoktól, mert a gyorsaság is számít. A Bundeswehrnek ezért „köztes megoldásokra” is szüksége van, hogy a hiányokat pótolja.

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