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Riadót fújt a NATO-hírszerzés: megvan a céldátum, ekkor indulhatnak meg az orosz tankok
Globál

Riadót fújt a NATO-hírszerzés: megvan a céldátum, ekkor indulhatnak meg az orosz tankok

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Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi haderő főfelügyelője a Politicónak azt mondta, a NATO-nak már legkésőbb 2029-re készen kell állnia arra, hogy Oroszország támadást intéz ellene.

Elő kell készülnünk. Készen kell állnunk a harcra

– nyilatkozta a tábornok.

Hozzátette, a NATO-n belül konszenzus, hogy Oroszország képes lesz NATO-terület támadására még az évtized vége előtt.

2029 nem egy német becslés. Ez a NATO által elfogadott hírszerzési információ. A NATO mind a 32 tagállama egyetért abban, hogy Oroszországnak 2029-ben már meglehet a képessége egy NATO-tagállam megtámadására

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– jelentette ki Freuding, hozzátéve, hogy Moszkva akár már korábban is sort keríthet erre.

Freuding szerint Németország már sokat tett a fegyverkezés területén, de nem függhetnek a hosszú távra tervezett fegyverprogramoktól, mert a gyorsaság is számít. A Bundeswehrnek ezért „köztes megoldásokra” is szüksége van, hogy a hiányokat pótolja.

Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

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