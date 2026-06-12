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Szigorú titokban zajlik a hatalmas katonai művelet: Trump embere szerint dől az olaj a háborús övezetből
Globál

Szigorú titokban zajlik a hatalmas katonai művelet: Trump embere szerint dől az olaj a háborús övezetből

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Az Egyesült Államok katonai támogatásával naponta mintegy hétmillió hordó kőolajat juttat ki a Perzsa-öbölből – jelentette be Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egy houstoni rendezvényen.

Wright azt állítja: a művelet eddig teljes titokban zajlott, a cél pedig az, hogy minél több olajat hozzanak ki az öböl menti olajállamok területéről katonai biztosítás mellett.

Állítása szerint a műveletnek köszönhetően napi (!) hétmillió hordónyi olajat tudnak kijuttatni a fenyegetett térségből.

Wright arról is beszélt, hogy az amerikai blokád miatt iráni olaj egyáltalán nem jut most ki az öbölből.

A Reuters megjegyzi: az energiapiaci szakértők szerint meglepően magas a Wright által bejelentett volumen. Rebecca Babin, a CIBC Private Wealth vezető energiapiaci kereskedője kifejtette, hogy a jelenlegi, 88 dollár körüli olajárak mellett a befektetők mindössze napi 3-4 millió hordós tranzittal kalkuláltak.

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Wright kilátásba helyezte, hogy egy esetleges megállapodás esetén

enyhíthetnék az Irán elleni szankciók egy részét, így a Perzsa-öböl teljes forgalma helyreállhatna.

Megegyezés hiányában az amerikai haderő kész tovább is biztosítani a jelenlegi útvonalakat katonai eszközökkel.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

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