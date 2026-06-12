MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
  • Megjelenítés
Történelmi lépés az Európai Unióban: Ukrajna és Moldova jön, hétfőn megnyitják a csatlakozási folyamatot
Globál

Történelmi lépés az Európai Unióban: Ukrajna és Moldova jön, hétfőn megnyitják a csatlakozási folyamatot

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi - jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta: az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre.

A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián

megnyitják az "alapvető kérdéseket" átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja,

és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.

Még több Globál

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását

Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat

Kapcsolódó cikkünk

Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat

Bemondta Putyin legszorosabb szövetségese: idén vége a háborúnak

Kimondta Putyin ökle: ideje végleg elpusztítani Ukrajnát

Nem nyúlhat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha zárolt vagyonához, megfenyegették a csődgondnokot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint
Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban
Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility