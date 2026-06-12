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Trump felhúzta magát: dühösen rászólt Iránra -
Globál

Trump felhúzta magát: dühösen rászólt Iránra - "Jó lenne, ha összeszednék magukat, GYORSAN!"

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Hazugságnak és álhírnek nevezte azokat a sajtóban megjelent Irán-amerikai békeszerződési feltételeket Donald Trump amerikai elnök.

Trump Truth Social oldalán reagált arra, hogy – szerinte Irán jóvoltából – több amerikai hírportál is megszellőztette azokat az állítólagos részleteket, melyek szerepelnek majd az Irán és USA által megkötni tervezett szerződésben.

Azok a feltételek, melyeket Irán kiszivárogtatott az álhírgyárosoknak SEMMIBEN nem tükrözik azokat a feltételeket, melyekben írásos úton megállapodtunk”

– írta Trump.

Hozzátette: amit mondtak, köztük a „gyenge és szánalmas állításuk a megállapodással kapcsolatosan” távol áll a valóságtól. Itt az elnök vélhetően arra utal, hogy Irán most azt kommunikálja, hogy valójában nem döntöttek még arról, hogy megállapodnak majd Amerikával.

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Nagyon dicstelen emberek. Velük lehetetlen jóindulattal tárgyalni. ELKÉPESZTŐ!”

– írja Trump.

Ezután kritizálja Teheránt is azért, mert tüzet nyitottak pár indiai hajóra tegnap a Hormuzi-szorosban.

EZ TELJESEN ELFOGADHATATLAN. Jó lenne, ha összeszednék magukat, GYORSAN!”

– írja Trump.

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Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

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