Trump ráförmedt Iránra - Azonnal jött a válasz Teheránból: erre fellélegezhet a fél világ

Az iszlámábádi egyetértési nyilatkozat aláírása sosem volt még ilyen közel. A véglegesítés előtt arra kérjük a médiát, hogy ne spekuláljon ennek tartalmával kapcsolatosan. A felelősségteljes és átlátható megközelítésünknek megfelelően meg fogunk osztani minden részletet a nyilvánossággal”
– írta ki X-oldalára Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.
Az üzenet vélhetően arra reagálva született, hogy Donald Trump elnök rászólt Iránra, hogy ne szivárogtassanak a sajtónak „álhíreket” a hamarosan aláírásra kerülő egyezmény részleteiről. Erről itt írtunk:
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