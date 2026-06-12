Trump ráförmedt Iránra - Azonnal jött a válasz Teheránból: erre fellélegezhet a fél világ

Hivatalosan is bejelentette Irán külügyminisztere: igaz, hogy Teherán és Washington hamarosan megállapodik a háború lezárásához vezető szerződésről.

Az iszlámábádi egyetértési nyilatkozat aláírása sosem volt még ilyen közel. A véglegesítés előtt arra kérjük a médiát, hogy ne spekuláljon ennek tartalmával kapcsolatosan. A felelősségteljes és átlátható megközelítésünknek megfelelően meg fogunk osztani minden részletet a nyilvánossággal”

– írta ki X-oldalára Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Az üzenet vélhetően arra reagálva született, hogy Donald Trump elnök rászólt Iránra, hogy ne szivárogtassanak a sajtónak „álhíreket” a hamarosan aláírásra kerülő egyezmény részleteiről. Erről itt írtunk:

Címlapkép forrása: Sedat Suna/Getty Images