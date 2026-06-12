Váratlan felfedezést tettek a csillagászok: átírhatja a fekete lyukakról szóló elméleteket

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) munkatársai által vezetett nemzetközi kutatócsoport a J0439+1634 jelű kvazárt vizsgálta meg, amely az univerzum mindössze 850 millió éves korából, az úgynevezett kozmikus hajnal időszakából származik.
A kvazárok olyan aktív galaxismagok, amelyeket a bennük található, hatalmas mennyiségű anyagot elnyelő szupermasszív fekete lyukak működtetnek, így fényességük akár egész galaxisokét is túlragyoghatja. Bár a hozzánk közelebbi kvazárok villódzása - amelyet az anyag egyenetlen beáramlása okoz - régóta ismert jelenség, a kozmikus fejlődés ilyen korai szakaszában most először sikerült ezt megfigyelni.
A jel észlelése rendkívüli kihívást jelentett, mivel a világegyetem tágulása a vöröseltolódás miatt a hosszabb hullámhosszak felé tolja el a fényt, miközben az időt is látszólag lelassítja, így egy eredetileg hetekig tartó villódzás a Földről nézve akár hónapokig is elhúzódhat.
A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint a fényingadozás elemzése lehetővé tette a tömegbefogási korong, vagyis az akkréciós korong feltérképezését is, ami
komoly meglepetést okozott a szakembereknek, hiszen a korong laposnak és viszonylag rendezettnek bizonyult.
Ez azért váratlan eredmény, mert a korai szupermasszív fekete lyukak körül a modellek alapján kaotikus, felfúvódott és még kialakulatlan korongokra számítottak. A közelebbi univerzumban megfigyelhető kvazárok kisebb és rendezettebb korongjait éppen az magyarázza, hogy azok már érettebb stádiumban vannak.
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