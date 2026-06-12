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Vége a kísérletezésnek: az ukrajnai harcok alapján fejlesztik a legújabb drónelhárító rendszert
Globál

Vége a kísérletezésnek: az ukrajnai harcok alapján fejlesztik a legújabb drónelhárító rendszert

Portfolio
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Az Airbus és az olasz Alta Ares megállapodott az európai fejlesztésű drónelhárító eszközök integrálásáról az Airbus légvédelmi vezetési és irányítási rendszereibe, aminek célja, hogy a felderítéstől az elfogásig egyetlen működési láncba szervezzék a kis drónok elleni védekezést - számolt be az Army Recognition.

A 2026. június 11-én Berlinben bejelentett partnerség keretében az Airbus Fortion IBMS tűzegység szintű és Fortion SAMOC hadszíntéri szintű vezetési és irányítási rendszereit kapcsolják össze az Alta Ares Pixel Lock célkövető szoftverével, Black Bird elfogó drónjával, valamint X-Lock drónelhárító rendszerével. A fejlesztés célja, hogy a célkövetés és a fegyverbevetés közötti időt a lehető legrövidebbre csökkentsék, miközben az elfogó eszközök a teljes légvédelmi hálózatból kaphatnak feladatokat.

A felek közötti munkamegosztás értelmében az Airbus a vezetési és irányítási integrátori szerepet tölti be, míg az Alta Ares az autonóm elfogó képességet biztosítja.

Az Airbus közlése szerint az Alta Ares rendszerei 2024 óta élesben működnek Ukrajnában.

Ez azért különösen lényeges, mert az európai drónelhárítási követelményeket ma már nem laboratóriumi tesztek, hanem a valós harctéri tapasztalatok alakítják, amelyeket a lőszerraktárak, radarállomások, logisztikai csomópontok és légibázisok elleni ismétlődő dróntámadások során szereztek.

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Címlapkép forrása: Portfolio/Reuters

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