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Vészjósló tanulmány látott napvilágot: beigazolódott a tudósok sejtése egy rejtélyes óceáni jelenségről
Globál

Vészjósló tanulmány látott napvilágot: beigazolódott a tudósok sejtése egy rejtélyes óceáni jelenségről

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Bár a globális felmelegedés miatt a világóceánok hőmérséklete folyamatosan emelkedik, az Észak-Atlanti-óceánon, Grönlandtól és Izlandtól délre fekvő hatalmas vízterület ezzel szemben egyre hidegebbé válik. A jelenség régóta foglalkoztatja a tudósokat, egy friss tanulmány szerint pedig a furcsa hőmérsékletváltozás hátterében az egyik legveszélyesebb éghajlati billenőpont áll, ami komoly figyelmeztetést jelent a jövőre nézve - számolt be a CNN.
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Ez az úgynevezett "hideg folt" 1900 óta csaknem egy Celsius-fokot hűlt. A kutatók körében régóta vita tárgya, hogy a lehűlést a szél és a felhőzet változása miatti felszíni hőveszteség okozza, vagy pedig az atlanti meridionális áramlási rendszer, azaz az AMOC gyengülésének a jele.

A legújabb vizsgálatok az utóbbi forgatókönyvet támasztják alá.

Az AMOC egyfajta globális szállítószalagként működik, amely meleg vizet szállít a trópusokról az északi féltekére, ahol az lehűl, lesüllyed, majd visszaáramlik dél felé. Számos kutatás utal arra, hogy ez a rendszer gyengül, mivel az emberi tevékenység okozta felmelegedés és a jégolvadás miatt óriási mennyiségű édesvíz ömlik az óceánba. Ez felborítja a keringést fenntartó hő- és sókoncentráció egyensúlyát. Egyes tudósok szerint az áramlási rendszer még ebben az évszázadban elérheti azt a billenőpontot, amely után az összeomlása már visszafordíthatatlanná válik.

A tanulmány szerzői valós mérési adatokat, köztük műszeres és műholdas hőmérsékleti megfigyeléseket kombináltak különböző klímamodellekkel. Eredményeik szerint

a lehűlés nemcsak a felszínen, hanem a mélyebb rétegekben is kimutatható, ahol a légköri tényezők hatása már elenyésző.

Stefan Rahmstorf, a Potsdami Egyetem professzora és a tanulmány társszerzője kifejtette, hogy a "hideg folt" lehűlését egyértelműen az óceáni hőszállítás megváltozása okozza. Hozzátette, hogy más, független vizsgálatok is az AMOC gyengülését jelzik, és egyes becslések szerint a keringés jelenleg az elmúlt ezer év leggyengébb állapotában van.

Az AMOC esetleges leállása globális katasztrófát idézne elő. Ez a forgatókönyv felgyorsítaná a tengerszint emelkedését az Egyesült Államok keleti partvidékén, drasztikus lehűlést hozna Európában, és az afrikai monszunrendszert is megzavarná, ami hosszan tartó aszályokhoz vezetne.

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