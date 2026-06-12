Visszatér az európai baloldal fenegyereke – Szabályos politikai földrengés zajlik az EU-s országban

Néhány hét alatt gyökeresen átrendeződött a görög pártpolitika: két újonnan alakult párt is azonnal kétszámjegyű támogatottságot ért el a közvélemény-kutatásokban. A volt miniszterelnök, Alékszisz Cíprász által alapított baloldali ELASZ 15-17 százalékkal máris a második legerősebb párttá vált, míg a 2023-as tempi vasúti katasztrófa egyik áldozatának édesanyja, Maria Karisztianu által létrehozott ELPIDA 11-12 százalékon áll. A két mozgalom közös vonása, hogy elitellenes, populista hangvételt üt meg, miközben a kormányzó Új Demokrácia népszerűsége jelentősen megcsappant. A választásokat várhatóan 2026 tavaszán tartják, és a megváltozott erőviszonyok komoly kihívás elé állíthatják Kiriákosz Micotákisz miniszterelnököt.

Seperc alatt átalakult a görög pártstruktúra

Görögországban az elmúlt hetekben gyökeres átrendeződés látszik megindulni a pártstruktúrában, miután két új párt is alakult, melyek rögtön szemmel látható támogatottságot értek el a felmérésekben, olyannyira, hogy néhány nappal a megalakulásuk után már a második, illetve a negyedik helyre mérik őket. Az egyik pártot egy „régi motoros”, Görögország 2015 és 2019 közötti miniszterelnöke, Alékszisz Cíprász hozta létre, a másikat egy az utóbbi években országosan ismertté vált gyermekorvosnő, Maria Karisztianu, akinek a lánya a 2023-as tempi vasúti szerencsétlenségben vesztette életét 56 másik áldozattal együtt.

Görögországot 2019, Cíprász bukása óta Kiriákosz Micotákisz és konzervatív Új Demokrácia pártja vezeti, amely a 2019-es után a 2023-as parlamenti választásokat is megnyerte, és jelenleg is a legerősebb politikai erőnek mérik, habár támogatottsága az elmúlt években jelentősen visszaesett. A demokrácia bölcsőjében elvileg jövő év júniusában lennének a választások, de valószínűleg már tavasszal megtartják azokat, hogy a 2027 második felében esedékes EU-s elnökségre már felálljon az új görög kormány.

A görög pártpolitikát az utóbbi években látszólagos mozdulatlanság jellemezte: a kormányzó Új Demokrácia elsőségét eddig komolyan egyetlen másik párt sem kérdőjelezte meg, annak ellenére, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség Micotákisz kormányával. A 2015 és 2019 között kormányzó Sziriza (Radikális Baloldal Koalíciója) 2023-as második veresége óta mélyrepülésben van, mára 1-2 százalékra mérik a pártot. A helyén keletkezett baloldali űrt csak mérsékelten tudta betölteni a görög politika hagyományos szociáldemokrata pártja, a PASZOK (Pánhellén Szocialista Mozgalom), amelytől korábban épp a radikális Sziriza vette át a baloldal vezetését. A konzervatív Új Demokráciának eddig nem kellett tartania erős kihívótól, de ez a helyzet most megváltozhat.

Az utóbbi időben több botrány is kitört, amely megtépázta a kormányzó párt népszerűségét. Ezek közül kiemelkedik az uniós agrártámogatások körüli botrány, amelybe már több miniszter is belebukott. Tavaly több tucat állattenyésztő ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és kormánypárti politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak. Az előzetes vizsgálat szerint a feltételezett visszaélésekből származó kár meghaladhatja a 19 millió eurót.

Visszatér az európai radikális baloldal fenegyereke

Alékszisz Cíprász 2015-ös győzelme után Európa-szerte az újságok címlapjaira került, mivel Görögországot akkor rendkívül súlyos gazdasági és pénzügyi válság sújtotta, ami már az eurózóna egészét veszélyeztette. Cíprász azzal került hatalomra, hogy megoldja a válságot, de úgy, hogy nem fog engedni a nemzetközi szervezetek „diktátumainak”. Végül azonban szembetalálta magát a valósággal, és kénytelen volt elfogadni a Görögországot hitelező trojka (EU, IMF, Európai Központi Bank) megszorító javaslatait.

Alékszisz Cíprász miniszterelnökként Angela Merkel akkori német kancellárral Brüsszelben 2018. október 18-án. Forrás: Thierry Monasse/Getty Images

A Sziriza hatalomra kerülése 2015-ben a kormányzás közelébe hagyományosan alig jutó radikális baloldal számára óriási győzelem volt, és sokan annak jeleként értelmezték, hogy a gazdasági világválság után nemcsak a szélsőjobb, hanem a szélsőbal is megerősödhet és új pozíciókat szerezhet. Ezt támasztotta alá, hogy ezzel párhuzamosan Spanyolországban is megerősödött egy új radikálbalos párt, a Podemos – amely azóta szintén lejtmenetbe került. Több tényező miatt – amelyek közül kiemelhetjük a 2015-ben induló menekültválságot – azonban mégsem a szélsőbal, hanem a szélsőjobb tudott megerősödni egész Európában, a rendszerkritikus baloldali pártok lendülete legkésőbb 2023-ra teljesen kifulladt. Erről akkoriban ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Cíprász a 2023-as második kudarca után lemondott a Sziriza vezetéséről, és mezei parlamenti képviselőként folytatta. Tavaly októberben aztán otthagyta pártját és a parlamentet is, de azt sugallta, visszavonulása csak taktikai, és egy új erő élén térhet vissza. Egyes felmérések már akkor azt mutatták, hogy egy feltételezett Cíprász-párt akár 20 százalékos támogatottságra is számíthatna.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 07. Visszavonul az európai politika fenegyereke, de van egy csavar a történetben

A volt kormányfő az elmúlt hónapokban erőt gyűjtött, végül május 26-án, a festői Akropolisz lábánál tartott nagygyűlésen jelentette be új pártja megalakulását, amely a Görög Baloldali Szövetség, rövidítve ELASZ nevet viseli. (Az „ELASZ” rímel Görögország görög nevére, az Ellászra, de ez volt a rövidítése a második világháborús németellenes, baloldali fegyveres ellenállási erőnek, a Görög Népi Felszabadító Hadseregnek is.)

Hazánk egyre inkább visszafelé halad, és eltávolodik attól, amit az európai jogi vívmányoknak neveznek. (…) A haszonszerzés, a korrupció és a titkos megállapodások a vagyon és a hatalom megszerzésének mindennapi gyakorlatát jelentik a mai Görögországban. (…) Ma egy új politikai erő születik, amelynek célja nem csupán a politikai változás, hanem a politika irányvonalának megváltoztatása is

– mondta a mozgalmát elindító nagygyűlésen Cíprász. Hozzátette, pártja a „nagy progresszív politikai és nemzeti hagyományokra” épül majd, kiemelten a progresszív politika szerinte három történelmi mozgalmára, a radikális baloldalra, a szociáldemokráciára és a politikai ökológiára.

A pártalapító erősen baloldali üzeneteket fogalmazott meg, kiemelve a megfizethető lakhatást és egészségügyet, a magasabb béreket, illetve azt, hogy a gazdasági növekedésnek a mezőgazdaság és az ipar növekedésén kellene alapulnia.

A közvélemény-kutatások szerint az alig megalakult párt máris Görögország második legnépszerűbb pártja az Új Demokrácia után. A felmérések 15-17 százalékra teszik az ELASZ támogatottságát, amivel beelőzte a baloldali riválist, a PASZOK-ot, amelyet lassan másfél évtizede ugyancsak Cíprász ütött ki a baloldal vezető ereje pozícióból, akkor még a Sziriza élén. Hogy a volt miniszterelnök pártja valóban esélyes kihívója tud-e lenni Micotákisznak a jövőre esedékes parlamenti választásokon, az persze más kérdés.

Greece, Pulse RC poll:ND-EPP: 29%ELAS-*: 16% (new)PASOK - KINAL-S&D: 12% (-2.5)EgtD-*: 11% (new)KKE-NI: 7% (-1)EL-ECR: 6% (-3)PE-NI: 5% (-4)FL-PfE: 3% (-1)MeRA25~LEFT: 3%SYRIZA-LEFT: 2% (-2)Niki-NI: 1% (-1)DPK-RE: 1% (-1)+/- vs. 03-05 May 2026Fieldwork: 27-31 May… pic.twitter.com/LrFrbXcGXp https://t.co/LrFrbXcGXp — Europe Elects (@EuropeElects) June 2, 2026

Vasúti katasztrófa áldozatának édesanyja jelentkezett új párttal

2023. február 28-án történt Európának a 2013-as spanyolországi vasúti katasztrófa utáni legnagyobb vonatszerencsétlensége a görögországi Tempi falu közelében. Egy személyvonat tartott Athénból Thesszalonikibe – egy hosszú hétvége miatt rengeteg diákkal a fedélzetén –, amikor ugyanazon a pályán szembejött vele egy tehervonat, és frontálisan ütköztek. A vonat több kocsija kisiklott, majd tűz ütött ki, és összesen 57-en életüket vesztették. Akik nem közvetlenül az ütközésben haltak meg, azok a tűzben vesztették életüket, köztük egy gyermekorvosnő 19 éves lánya, Marthi.

Az orvosnő, Maria Karisztianu az áldozatok családtagjai mozgalmának élére állt, keményen képviselve érdekeiket, követelve, hogy megfelelően vizsgálják ki a balesetet, a tetteseket pedig vonják felelősségre, ideértve azokat is, akik politikailag felelősek azért, hogy a görög vasutak állapota súlyosan leromlott. Az áldozatok hozzátartozói több nagy tüntetést is szerveztek, a legnagyobbat a második évfordulón, tavaly február 28-án, amely az 1971-es, az akkori jobboldali katonai junta ellen létrejött demonstráció óta a legjelentősebb tömeget mozgatta meg Görögországban. E demonstrációk megszervezésében oroszlánrészt játszott Karisztianu, aki már jó ideje a politikai elitek felelősségét firtatta a szerencsétlenség kapcsán, így a levegőben volt, hogy politikai mozgalmat is alapíthat.

Maria Karisztianu a tempi vonatkatasztrófa második évfordulóján rendezett tüntetésen 2026. február 28-án. Forrás: Nick Paleologos/Bloomberg via Getty Images

Karisztianu végül május 21-én jelentette be, hogy új pártot hoz létre Remény a Demokráciáért (ELPIDA) néven, Cípraszéval ellentétben nem ideológiai alapon, hanem a politikai törésvonalakon átívelően. Abban azonban mind Cíprasz, mind Karisztianu programja hasonlít, hogy

általában intéznek támadást az elitek, az establishment ellen, közvetlenül a népi igényeket próbálva megjeleníteni a politikában – vagyis a szó neutrális értelmében populista mozgalmakról beszélhetünk.

A politikussá lett gyermekorvos nemcsak a hagyományos jobb-bal szembenállást szeretné meghaladni, hanem azt a görög politikára jellemző hagyományt is, hogy a vezető politikusok általában politikai dinasztiákból emelkednek ki, így évtizedek óta lényegében ugyanazok az elitek határozzák meg az ország vezetését. (Jellemző, hogy Kiriákosz Micotákisz jelenlegi kormányfő apja, Konsztandínosz Micotákisz is miniszterelnök volt, a dédapja pedig annak idején az 1910 és 1933 között összesen 12 évig a kormányfői székben ülő Elefthériosz Venizélosz nővérét vette feleségül, vagyis Micotákisz anyai ágon a Venizélosz família leszármazottja is, amely ezen a néven két miniszterelnököt adott Görögországnak.)

Ma nem azért állok itt előttetek, mert a politika útját követtem. Nem pártgépezetben nőttem fel, nem tartozom politikai családokhoz

– mondta a Thesszalonikiben rendezett alapító gyűlésen Karisztianu.

Ma itt állok anyaként, ennek az országnak a polgáraként mint olyan ember, aki kénytelen volt szembenézni azokkal a bajokkal, amelyeket mindannyian évek óta tapasztalunk, de kevesen neveznek meg

– tette hozzá.

Karisztianu fő programpontjai közé tartozik a közlekedés rendbetétele, az egészség- és oktatásügy reformja, illetve a korrupció elleni küzdelem. Az orvosnő új pártja jól indított a közvélemény-kutatásokban: pár nappal megalakulása után máris 11-12 százalékra mérték.

Címlapkép: Alékszisz Cíprász pártja alapító nagygyűlésén az Akropolisz lábánál 2026. május 26-án. Forrás: Yorgos Karahalis/Bloomberg via Getty Images