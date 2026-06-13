A britek is növelik védelmi kiadásaikat

Keir Starmer brit miniszterelnök szombati telefonos egyeztetése során arról tájékoztatta Mark Rutte NATO-főtitkárt, hogy kormánya még az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt nyilvánosságra hozza a kabinet védelmi beruházási tervét.

A Downing Street szóvivőjének beszámolója szerint a két vezető egyetértett abban, hogy a szövetségeseknek meg kell erősíteniük a kollektív védelmet, és gyorsabban kell reagálniuk a közös, folyamatosan változó biztonsági fenyegetésekre. Starmer emellett ismertette a védelmi beruházási terv részleteit, és megerősítette elkötelezettségét a dokumentum csúcstalálkozó előtti közzététele mellett.

A NATO főtitkára üdvözölte az Egyesült Királyság védelmi kiadásainak növelését, amelyet kulcsfontosságú hozzájárulásnak nevezett a szövetség megerősítése és a közös fenyegetésekkel szembeni fellépés szempontjából.

Forrás: Reuters

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