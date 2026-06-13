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Alig került fel, de máris eltávolították Donald Trump nevét a Kennedy Központról
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Alig került fel, de máris eltávolították Donald Trump nevét a Kennedy Központról

Portfolio
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Alig fél évvel azután, hogy Donald Trump amerikai elnök neve felkerült a washingtoni Kennedy Központra, szombat hajnalban a munkások már le is szerelték a feliratot. Mindez egy olyan bírósági döntés nyomán történt, amely kimondta, hogy az előadó-művészeti intézmény átnevezéséhez kongresszusi törvény elfogadása szükséges.

A munkálatok szombat hajnali fél kettő körül kezdődtek, néhány órával azután, hogy az igazságügyi minisztérium bejelentette,

a kormányzat nem képes tartani a péntek éjféli határidőt.

A tárca indoklása szerint a várható zivatarok veszélyeztették volna a munkások biztonságát, ezért tizenkét órás halasztást kértek. Az állványzat felállítása után a kivitelezők ponyvával takarták le a szerkezetet, majd mintegy fél óra alatt eltávolították a betűket.

A Kennedy Központ igazgatótanácsa – amelynek maga Trump az elnöke – tavaly decemberben szavazta meg, hogy az intézmény új neve "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts" legyen. Az elnök nevének kihelyezését már a döntést követő napon megkezdték az épületen.

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A pert Joyce Beatty ohiói demokrata képviselő indította, aki a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérést elfogadhatatlannak és a visszatérő szabályszegések részének nevezte. Christopher Cooper szövetségi bíró még az igazságügyi minisztérium beadványa előtt elutasította a kormányzat azon kérelmét, hogy a fellebbviteli bíróság döntéséig függesszék fel az eltávolításról szóló végzést, és a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság szintén elutasította a halasztást.

Cooper bíró május 29-én hozott ítéletében kimondta, hogy kizárólag a kongresszus jogosult az intézmény átnevezésére. A bírósági végzés értelmében Trump nevét az épület homlokzatáról, a honlapjáról és minden egyéb hivatalos anyagból el kell távolítani. Az igazságügyi minisztérium a fellebbezésében azzal érvelt, hogy felesleges most megváltoztatni a nevet, ha egy sikeres jogorvoslat után a feliratot esetleg újra vissza kellene helyezni.

A Kennedy Központ 1971-ben nyílt meg az 1963-ban meggyilkolt John F. Kennedy elnök emlékhelyeként. Trump februárban kétéves zárva tartást jelentett be az épület nagyszabású rekonstrukciója miatt. Az elnök emellett Washington monumentális városközpontjának szélesebb körű átalakítását is tervezi, amely magában foglal egy 75 méteres diadalívet, valamint egy csaknem 8400 négyzetméteres báltermet a Fehér Ház tavaly októberben lebontott keleti szárnyának helyén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

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