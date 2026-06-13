Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte,
hogy a szoroson a forgalom akadálytalan,
a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket.
Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az amerikai hadsereg segítséget nyújt a szoroson áthaladni kívánó tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak. A CENTCOM ezzel kapcsolatos közleményében megerősítették, hogy a térségen keresztül "biztonságos útvonal" áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád.
A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) adatai szerint jelenleg naponta kevesebb mint tíz hajó halad át a szoroson, jóllehet ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt.
Nem sokkal korábban az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif az X-en azt közölte, kidolgozták a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét, Iszlámábád pedig szorosan együttműködik mindkét oldallal a következő lépéseket illetően.
A béke sosem volt olyan közel, mint most
- tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Az amerikai erők több iráni drónt semmisítettek meg a Hormuzi-szorosnál
A szoroson áthaladó hajókat vették célba.
Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter
Radnai Márk is köztük van.
Megjelent a friss rangsor: ezek most a legbiztonságosabb országok a világon, ahova bátran utazhatsz nyaralni
Adunk pár tippet is, hogy mit érdemes ezekben az országokban megnézni.
Európa haláltusájáról beszélünk, de az öreg kontinens épp most kapott valódi erőre
Az EU-ról szóló fatalista versenyképességi diskurzust rossz oldalról nézzük.
Eltávolítják négy magyar titkosszolgálat vezetőjét
Magyar Péter felmenti őket.
Váratlan felfedezést tettek a csillagászok: átírhatja a fekete lyukakról szóló elméleteket
Az univerzum hajnalán született objektumot figyeltek meg.
Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke
Az esélyek ugyanakkor folyamatosan nőnek.
Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten
Amerika nagy reményekkel áll neki a tárgyalásoknak.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?