Béremeléssel és külföldi toborzással kezelnék a létszámhiányt az ukrán hadseregben - Háborús híreink szombaton

Ukrajna emelni fogja a katonák fizetését, és külföldön is több harcost próbál majd toborozni – erősítette meg Volodimir Zelenszkij –, miközben a hadsereg négy évnyi, Oroszországgal vívott háború után létszámhiánnyal küzd.

Zelenszkij kormánya májusban közölte, hogy megvizsgálja a katonai állomány növelését célzó lehetséges intézkedéseket, miután elakadtak az Oroszországgal folytatott, a háború lezárását célzó tárgyalások.

Megállapodtunk arról, hogyan növeljük védelmünk pénzügyi ellenálló képességét, és hogyan vigyük tovább az ukrán hadsereg átalakítását

– mondta pénteken az ukrán elnök, miután egyeztetett a kormány kulcsminisztereivel.

Hozzátette:

A miniszteri kabinet jóvá fog hagyni egy konkrét mechanizmust, a kormánynak pedig már júniusban el kell indítania az első új kifizetéseket.

Ukrajna 90 milliárd eurós, vagyis 104 milliárd dolláros hitelt kapott az EU-tól, ami lehetővé teszi a kormány számára, hogy idén rekordmagasra, 4,4 ezer milliárd hrivnyára emelje a védelmi kiadásokat. A források várhatóan még ebben a hónapban elkezdenek beérkezni.

Zelenszkij közölte, hogy kormánya harmadával, 30 ezer hrivnyára, vagyis 700 dollárra emeli az alap katonai fizetést. Katonai elemzők és közgazdászok szerint a lépés célja, hogy a katonai alapbér elérje az országos átlagfizetés szintjét, amely a háború alatt a munkaerőhiány miatt folyamatosan emelkedett.

A frontvonalon harcoló gyalogos katonák átlagos havi fizetése 300 ezer hrivnya lesz, szemben a jelenlegi körülbelül 100-150 ezer hrivnyával. Emellett egy új típusú, határozott idejű szerződést is kínálnak majd nekik harci feladatokra, 10, 14 vagy 24 hónapos időtartamra.

Kijev emellett több külföldi harcost is szeretne toborozni.

Utasítást adtam arra, hogy jelentősen több lehetőséget teremtsenek külföldi önkéntesek toborzására az ukrán hadseregbe, és több toborzási csatorna is lesz e tekintetben

– mondta Zelenszkij.

Ukrán katonai kiadványok becslései szerint a háború kezdete óta több mint 70 országból mintegy 10 ezer külföldi önkéntes csatlakozott az ukrán hadsereghez.

(Guardian)