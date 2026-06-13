Érkezik a kánikula, jövő héten akár 35 fok is lehet

A hétvége első napján még hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, de a magasba törő gomolyfelhőkből elszórtan már kialakulhat futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, miközben a nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérik.

Vasárnap hidegfront éri el az országot, aminek hatására gyakran megnövekszik a felhőzet, és többfelé kell záporra, zivatarra számítani. A viharokat helyenként aprószemű jég, felhőszakadás és viharos széllökések kísérhetik, szárazabb időre leginkább az északkeleti tájakon van kilátás. A kora délutáni, 22 és 31 fok közötti maximumok a csapadékos területeken hirtelen több fokkal visszaeshetnek.

A front mögött beáramló levegő hatására hétfőre jelentősen felfrissül az idő. A hajnali órákban 6 és 15 fok közé hűl a levegő, és napközben is mindössze 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. A Dunántúlon többfelé, a Dunától keletre viszont már csak elszórtan alakulhatnak ki záporok a változóan felhős égbolt mellett, miközben az északnyugati szél az ország nagy részén erős marad. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék legfeljebb nyugaton fordulhat elő elvétve. A szél mérséklődik, a nappali felmelegedés pedig kissé erősödik, így a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Szerdától határozott melegedés veszi kezdetét. A jövő hét második felében déli irányból egyre forróbb levegő áramlik a térségünkbe, ami véget vet a nyár eddigi visszafogottabb időjárásának. Országszerte kánikula várható,

a hétvégére pedig sokfelé a 35 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.

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