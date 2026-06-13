CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
USA
Egyesült Államok 4 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
QAT
Katar Svájc
SUI
 Ma 21:00
B csoport
BRA
Brazília Marokkó
MAR
 Vasárnap 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Globál

Lezuhant az indiai légierő gépe, öten meghaltak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szombaton lezuhant az indiai légierő egyik An–32-es típusú katonai szállítógépe Asszám államban, rutinrepülés közben. A szerencsétlenségben a fedélzeten tartózkodó mind az öt fős legénység életét vesztette. A hatóságok megkezdték a helyszínelést, és vizsgálatot indítottak a baleset okának feltárására.

Szombaton lezuhant az indiai légierő egyik katonai repülőgépe,

a szerencsétlenségben a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette.

Az indiai légierő a közösségi oldalán számolt be arról a tragédiáról, amelyben egy An–32-es típusú, kéthajtóműves turbólégcsavaros szállítógép zuhant le rutinrepülés közben az ország keleti részén fekvő Asszám államban.

A légierő tájékoztatása szerint a hatóságok már megkezdték a helyszínelést, és vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek tisztázására.

Még több Globál

Béremeléssel és külföldi toborzással kezelnék a létszámhiányt az ukrán hadseregben - Háborús híreink szombaton

Rendkívüli bejelentés érkezett az iráni háborúról: 24 órán belül aláírhatnak egy megállapodást

Alig került fel, de máris eltávolították Donald Trump nevét a Kennedy Központról

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét
Tisza-kormány: közétették az Orbán kormány titkos terveit, változás jön a szakképzésben
Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility