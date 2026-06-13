Lezuhant az indiai légierő gépe, öten meghaltak

Szombaton lezuhant az indiai légierő egyik An–32-es típusú katonai szállítógépe Asszám államban, rutinrepülés közben. A szerencsétlenségben a fedélzeten tartózkodó mind az öt fős legénység életét vesztette. A hatóságok megkezdték a helyszínelést, és vizsgálatot indítottak a baleset okának feltárására.

Szombaton lezuhant az indiai légierő egyik katonai repülőgépe,

a szerencsétlenségben a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette.

Az indiai légierő a közösségi oldalán számolt be arról a tragédiáról, amelyben egy An–32-es típusú, kéthajtóműves turbólégcsavaros szállítógép zuhant le rutinrepülés közben az ország keleti részén fekvő Asszám államban.

A légierő tájékoztatása szerint a hatóságok már megkezdték a helyszínelést, és vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek tisztázására.

Forrás: Reuters