Milliárdokért cserébe állíthatták le az iráni támadásokat a gazdag öböl-menti állam ellen

Az Egyesült Arab Emírségek több milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadításáról állapodott meg Teheránnal a feszültség enyhítése érdekében, miután az ország heteken át iráni rakéta- és dróncsapások célpontja volt a térségbeli konfliktus során – állítja négy, a Reuters által megkérdezett forrás.

A korábban nyilvánosságra nem hozott megállapodás összege két regionális forrás szerint

összesen tízmilliárd dollár, amelyből több mint hárommilliárdot már át is utaltak.

Két másik, az egyezséget ismerő forrás ugyanakkor húszmilliárd dolláros keretösszegről számolt be, hozzátéve, hogy a pénzmozgás fejében Irán leállította az Emírségek elleni támadásokat. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni, hogy az átutalt összegek emirátusi forrásból származnak-e, vagy az ország bankrendszerében korábban befagyasztott iráni számlákon lévő pénzeszközökről van szó.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombaton határozottan cáfolta a hírt. Közleményükben kijelentették, hogy semmilyen befagyasztott iráni pénzeszközt nem szabadítottak fel, nem utaltak át, és nem is működtek közre ilyen tranzakciókban. Korábban ugyanakkor egy emirátusi tisztségviselő úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy az ország a feszültségcsökkentésen és a béke előmozdításán dolgozik, miközben támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a régió lakosságának védelmében.

A megállapodás éles fordulatot jelent az Emírségek és Irán viszonyában. A konfliktus csúcspontján az iráni támadások kiürítették Dubaj szállodáit, a külföldi munkavállalók egy része elmenekült, és megrendült a biztonságba vetett bizalom, amely az ország regionális kereskedelmi központként betöltött szerepének alapja. Az utolsó ismert közvetlen iráni csapás május negyedikén érte a fudzsejrai kikötőt, azóta Irán Kuvaitot és Bahreint vette célba.

Az egyik forrás szerint a megállapodás mindhárom fél számára előnyös, hiszen Irán háborús kártérítésként mutathatja be a kapott összegeket, Washington hangsúlyozhatja, hogy nem fizetett semmit, Abu-Dzabi pedig visszanyeri a biztonságát és Dubaj üzleti központi státuszát. A másik forrás hozzátette, hogy a megegyezés a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére is kiterjed, beleértve a hírszerzési és a gazdasági együttműködést. Ráadásul Irán már legalább két másik öböl menti arab országot is megkeresett hasonló ajánlattal.

A tárgyalások felgyorsulását az váltotta ki, hogy az iráni Forradalmi Gárda tisztségviselői a múlt héten Abu-Dzabiba utaztak, ahol találkoztak Tahnún bin Zájed Ál Nahjánnal, az Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával. Ezt követően egy emirátusi küldöttség is Teheránba látogatott a részletek kidolgozására. A lépés egybeesik az Egyesült Államok és Irán közötti átfogó egyeztetések záró szakaszával, amelyeknek diplomaták szerint része lehet az amerikai szankciók miatt külföldi bankokban befagyasztott, akár több tízmilliárd dolláros iráni olajbevétel felszabadítása is.

Forrás: Reuters

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