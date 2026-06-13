Milliárdokért cserébe állíthatták le az iráni támadásokat a gazdag öböl-menti állam ellen

A korábban nyilvánosságra nem hozott megállapodás összege két regionális forrás szerint
összesen tízmilliárd dollár, amelyből több mint hárommilliárdot már át is utaltak.
Két másik, az egyezséget ismerő forrás ugyanakkor húszmilliárd dolláros keretösszegről számolt be, hozzátéve, hogy a pénzmozgás fejében Irán leállította az Emírségek elleni támadásokat. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni, hogy az átutalt összegek emirátusi forrásból származnak-e, vagy az ország bankrendszerében korábban befagyasztott iráni számlákon lévő pénzeszközökről van szó.
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombaton határozottan cáfolta a hírt. Közleményükben kijelentették, hogy semmilyen befagyasztott iráni pénzeszközt nem szabadítottak fel, nem utaltak át, és nem is működtek közre ilyen tranzakciókban. Korábban ugyanakkor egy emirátusi tisztségviselő úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy az ország a feszültségcsökkentésen és a béke előmozdításán dolgozik, miközben támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a régió lakosságának védelmében.
A megállapodás éles fordulatot jelent az Emírségek és Irán viszonyában. A konfliktus csúcspontján az iráni támadások kiürítették Dubaj szállodáit, a külföldi munkavállalók egy része elmenekült, és megrendült a biztonságba vetett bizalom, amely az ország regionális kereskedelmi központként betöltött szerepének alapja. Az utolsó ismert közvetlen iráni csapás május negyedikén érte a fudzsejrai kikötőt, azóta Irán Kuvaitot és Bahreint vette célba.
Az egyik forrás szerint a megállapodás mindhárom fél számára előnyös, hiszen Irán háborús kártérítésként mutathatja be a kapott összegeket, Washington hangsúlyozhatja, hogy nem fizetett semmit, Abu-Dzabi pedig visszanyeri a biztonságát és Dubaj üzleti központi státuszát. A másik forrás hozzátette, hogy a megegyezés a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére is kiterjed, beleértve a hírszerzési és a gazdasági együttműködést. Ráadásul Irán már legalább két másik öböl menti arab országot is megkeresett hasonló ajánlattal.
A tárgyalások felgyorsulását az váltotta ki, hogy az iráni Forradalmi Gárda tisztségviselői a múlt héten Abu-Dzabiba utaztak, ahol találkoztak Tahnún bin Zájed Ál Nahjánnal, az Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával. Ezt követően egy emirátusi küldöttség is Teheránba látogatott a részletek kidolgozására. A lépés egybeesik az Egyesült Államok és Irán közötti átfogó egyeztetések záró szakaszával, amelyeknek diplomaták szerint része lehet az amerikai szankciók miatt külföldi bankokban befagyasztott, akár több tízmilliárd dolláros iráni olajbevétel felszabadítása is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az amerikai erők több iráni drónt semmisítettek meg a Hormuzi-szorosnál
A szoroson áthaladó hajókat vették célba.
Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter
Radnai Márk is köztük van.
Megjelent a friss rangsor: ezek most a legbiztonságosabb országok a világon, ahova bátran utazhatsz nyaralni
Adunk pár tippet is, hogy mit érdemes ezekben az országokban megnézni.
Európa haláltusájáról beszélünk, de az öreg kontinens épp most kapott valódi erőre
Az EU-ról szóló fatalista versenyképességi diskurzust rossz oldalról nézzük.
Eltávolítják négy magyar titkosszolgálat vezetőjét
Magyar Péter felmenti őket.
Váratlan felfedezést tettek a csillagászok: átírhatja a fekete lyukakról szóló elméleteket
Az univerzum hajnalán született objektumot figyeltek meg.
Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke
Az esélyek ugyanakkor folyamatosan nőnek.
Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten
Amerika nagy reményekkel áll neki a tárgyalásoknak.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.