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Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs
Globál

Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs

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Donald Trump a jövő heti franciaországi G7-csúcstalálkozón közel-keleti vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal, Emmanuel Macron francia államfő pedig a versailles-i kastélyban ad vacsorát a tiszteletére – derült ki magas rangú amerikai tisztségviselők szombati tájékoztatásából.

Az amerikai elnök programja meglehetősen sűrűnek ígérkezik a G7-csúcstalálkozón. A közel-keleti partnerekkel folytatott megbeszélések mellett egy munkaülés keretében egyeztet majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, bár a találkozó pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A kereskedelmi kérdések szintén kiemelt helyen szerepelnek a napirenden. Trump a csúcstalálkozó alkalmával egyeztet Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is. Bár a mostani eseménytől még nem várnak konkrét kereskedelmi megállapodást, az amerikai kereskedelmi főtárgyaló, Jamieson Greer a G7-csúcsot követő héten Indiába utazik.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint ugyanakkor a közeljövőben reális esély van egy kétoldalú kereskedelmi egyezmény megkötésére Indiával.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán a Párizs melletti versailles-i kastélyban ad díszvacsorát Trump tiszteletére, a két államfő kétoldalú találkozójára pedig a G7-csúcstalálkozó után kerül sor.

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Forrás: Reuters

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