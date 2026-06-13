Rendkívüli bejelentés érkezett az iráni háborúról: 24 órán belül aláírhatnak egy megállapodást

Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy közel-keleti békeegyezmény kereteiről. A megállapodás végleges szövege elkészült, az elektronikus aláírásra a következő 24 órában kerülhet sor. Az aláírást követően jövő héten szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a részletek kidolgozásáról.

Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán megegyezett egy olyan békemegállapodás kereteiről, amelynek célja a közel-keleti konfliktus lezárása.

A megállapodás végleges szövege már el is készült.

Saríf közlése szerint Pakisztán már az elektronikus aláírás előkészítésén dolgozik, amelyre az elkövetkező 24 órában sor is kerülhet. Az aláírást követően a jövő héten szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a részletek kidolgozásáról.

Forrás: Reuters

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