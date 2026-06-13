Sokkoló adatok kerültek napvilágra az oroszok háborús emberveszteségeiről

A jelentés szerint

az elmúlt 24 órában az orosz erők 1310 fős személyi veszteséget szenvedtek el.

Az ukrán vezérkar adatai alapján Oroszország ezenfelül 12 015 harckocsit, 24 739 páncélozott harcjárművet, 106 274 katonai gépjárművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 43 953 tüzérségi eszközt, 1865 rakéta-sorozatvetőt, valamint 1418 légvédelmi rendszert veszített. A légierő veszteségei között 436 repülőgép, 353 helikopter és 347 033 drón szerepel, emellett 1648 pilóta nélküli földi jármű, 33 hadihajó és katonai csónak, valamint két tengeralattjáró megsemmisítéséről számoltak be.

Az ukrán vezérkar a hadműveleti titoktartásra hivatkozva továbbra sem hozza nyilvánosságra saját veszteségeit. Független nyugati elemzőközpontok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukránokét. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint ez az arány nagyjából 2,5:1, illetve 2:1 között alakul.

A CSIS 2026 januári jelentése alapján Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között valószínűleg 500 000 és 600 000 fő közötti veszteséget szenvedett el, amelyből az elesett katonák száma 100 000 és 140 000 közé tehető.

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