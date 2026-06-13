Trump egyeztetett a brit miniszterelnökkel

A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök szombaton telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel az iráni konfliktus lezárásának lehetőségeiről.

A brit kormányfő üdvözölte az eddig elért eredményeket, és megerősítette, hogy az Egyesült Királyság kész támogatni egy esetleges békemegállapodás végrehajtását, valamint szorosan együttműködni a nemzetközi partnerekkel a folyamat sikere érdekében.

A két vezető egyetértett abban is, hogy a globális gazdasági károk enyhítése érdekében elengedhetetlen a szabad hajózás biztonságának mielőbbi helyreállítása.

Közben ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását célzó keretmegállapodás aláírásának időpontjáról. Miközben Washington és a közvetítő szerepét betöltő Pakisztán vasárnapra jelezte a megállapodás létrejöttét, Teherán cáfolta, hogy ilyen hamar sor kerülne az aláírásra.

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Forrás: Reuters

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