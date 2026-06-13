CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
USA
Egyesült Államok 4 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
QAT
Katar Svájc
SUI
 Ma 21:00
B csoport
BRA
Brazília Marokkó
MAR
 Vasárnap 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Trump egyeztetett a brit miniszterelnökkel
Globál

Trump egyeztetett a brit miniszterelnökkel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök szombaton telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel az iráni konfliktus lezárásának lehetőségeiről.

A brit kormányfő üdvözölte az eddig elért eredményeket, és megerősítette, hogy az Egyesült Királyság kész támogatni egy esetleges békemegállapodás végrehajtását, valamint szorosan együttműködni a nemzetközi partnerekkel a folyamat sikere érdekében.

A két vezető egyetértett abban is, hogy a globális gazdasági károk enyhítése érdekében elengedhetetlen a szabad hajózás biztonságának mielőbbi helyreállítása.

Közben ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását célzó keretmegállapodás aláírásának időpontjáról. Miközben Washington és a közvetítő szerepét betöltő Pakisztán vasárnapra jelezte a megállapodás létrejöttét, Teherán cáfolta, hogy ilyen hamar sor kerülne az aláírásra.

Kapcsolódó cikkünk

Teherán hűti Trump és a pakisztáni elnök optimizmusát

Forrás: Reuters

Még több Globál

Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs

A britek is növelik védelmi kiadásaikat

Béremeléssel és külföldi toborzással kezelnék a létszámhiányt az ukrán hadseregben - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták a középkorban különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták

Ez is érdekelhet
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét
Tisza-kormány: közétették az Orbán kormány titkos terveit, változás jön a szakképzésben
Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility