Trump egyeztetett a brit miniszterelnökkel

A brit kormányfő üdvözölte az eddig elért eredményeket, és megerősítette, hogy az Egyesült Királyság kész támogatni egy esetleges békemegállapodás végrehajtását, valamint szorosan együttműködni a nemzetközi partnerekkel a folyamat sikere érdekében.
A két vezető egyetértett abban is, hogy a globális gazdasági károk enyhítése érdekében elengedhetetlen a szabad hajózás biztonságának mielőbbi helyreállítása.
Közben ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását célzó keretmegállapodás aláírásának időpontjáról. Miközben Washington és a közvetítő szerepét betöltő Pakisztán vasárnapra jelezte a megállapodás létrejöttét, Teherán cáfolta, hogy ilyen hamar sor kerülne az aláírásra.
Forrás: Reuters
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