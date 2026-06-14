Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelete, amellyel egy katonai egységet a 100 ezer lengyel meggyilkolásáért is felelős Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el, újra feltépte a történelmi sebeket Lengyelországban, és elmérgesítette a lengyel-ukrán viszonyt. Karol Nawrocki lengyel elnök kilátásba helyezte, hogy megfosztja Zelenszkijt a legmagasabb állami kitüntetéstől, míg Donald Tusk miniszterelnök a felek közötti párbeszédet sürgette, hangsúlyozva, hogy a konfliktus egyedül Oroszország érdekeit szolgálja.

Az Ukrán Felkelő Hadsereg

Újra mérgezik a történelmi sérelmek Ukrajna és Lengyelország kapcsolatát. Május végén jelentős felháborodást keltett Lengyelországban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben a különleges műveleti erők egy katonai egységét az „Ukrán Felkelő Hadsereg hőseiről” nevezte el. Karol Nawrocki lengyel államfő válaszul kilátásba helyezte, hogy Zelenszkijt megfoszthatják a legmagasabb lengyel állami kitüntetéstől, a Fehér Sas-rendtől, amelyet még 2023-ban adott neki az előző lengyel elnök, Andrzej Duda.

De mi is a probléma az Ukrán Felkelő Hadsereggel, rövidítve UPA-val, amelyet Ukrajnában elsősorban a Szovjetunióval szembeni ukrán nemzeti ellenállás szimbólumának tekintenek? Az UPA-t 1942-ben hozta létre az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN), melynek legismertebb vezetője Sztyepan Bandera, akit az ukránok többsége nemzeti hősnek tart, miközben az orosz propaganda akkor használja előszeretettel a nevét, mikor az ukrán vezetést „nácinak” igyekszik beállítani. (Az orosz propaganda leggyakrabban a „banderista” kifejezést használja.)

Ahogy Bandera, úgy az UPA is ténylegesen kollaborált a Szovjetuniót 1941-ben lerohanó náci Németországgal, és valóban szovjetellenes harcot folytatott nemcsak a második világháború alatt, hanem partizánszervezetként egészen az 1950-es évek elejéig. Tevékenységének azonban volt egy másik része is: a vegyes ukrán-lengyel lakosságú területeken, elsősorban Volhíniában tömegmészárlásokat rendezett a lengyel lakosság körében. Történészi becslések szerint mintegy 100 ezer lengyel etnikumú személy esett áldozatul a rémtetteknek, amelyeket Lengyelország népirtásnak tart, sőt tavaly nemzeti ünneppé nyilvánították július 11-ét, a mészárlások legvéresebb napja, az 1943. július 11-i „véres vasárnap” emlékére.

Sztyepan Bandera szobra Lvivben az Ukrán Felkelő Hadsereg zászlajával. Forrás: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ukrajna ugyan elismeri, hogy valóban történtek súlyos atrocitások a lengyelek ellen a második világháború alatt, de mindig hozzáteszi, hogy a lengyelek is hajtottak végre megtorlásokat a volhíniai eseményekre válaszul, amelyeknek becslések szerint 10-15 ezer ukrán nemzetiségű ember esett áldozatul. Ukrajna tagadja, hogy genocídium történt volna, és tiltakozott Varsónál, mikor tavaly júniusban nemzeti ünneppé nyilvánították a „véres vasárnapot”. Most, egy évvel később ismét feltépődtek a sebek, és újra elmérgesedni látszik a két ország közötti viszony.

Az UPA megítélése Ukrajnában jelentős változáson ment keresztül az elmúlt több mint egy évtizedben. A szovjet időszakban a hivatalos irányvonal szerint az UPA fasiszta, kollaboráns szervezet volt, és az 1991 után függetlenedő Ukrajnában is eleinte csak lassan javult a partizánerő megítélése. 2013-ban az UPA és az OUN tevékenységét még az ukránok 42 százaléka negatívan értékelte, és csak 22 százalékuk pozitívan. De aztán gyors változás zajlott le: 2022-ben, a teljeskörű háború kirobbanásának évében, az oroszokkal való nyolc évnyi alacsony intenzitású konfliktus („donbaszi polgárháború”) után már 43 százaléknyian vélekedtek pozitívan, és csak 8 százaléknyian negatívan ezekről a szervezetekről.

A második világháború idején és után Moszkva ellen küzdő UPA-t tehát a Moszkvával való jelenkori küzdelem tette ambivalens megítélésű szervezetből egyértelműen pozitív megítélésűvé. Különösen az oroszokkal küzdő ukrán haderő körében: a fronton is fel-feltűnik a szervezet vörös-fekete zászlaja. A különleges erők érintett egységének az UPA-ról való elnevezésének ötlete is a fegyveres erők köréből jött, nem Zelenszkijtől, ő „csak” a pecsétet ütötte rá.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Andrzej Duda akkori lengyel elnök együtt emlékezik a volhíniai áldozatokra 2023. július 9-én az ukrajnai Luckban. Forrás: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Felháborodás Lengyelországban

Lengyelországban egyöntetű elítélés fogadta, hogy Zelenszkij aláírta a vonatkozó rendeletet. A lengyel politikában hagyományosan a szélsőjobb, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció a legkritikusabb Ukrajnával szemben, valamivel kevésbé a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS), illetve az általa támogatott államfő, Karol Nawrocki, a Donald Tusk-féle kormányzat és a mögötte álló pártok pedig inkább a feszültségek csillapítására törekszenek a közös ellenséggel, Oroszországgal való hatékonyabb fellépés érdekében. Ennek megfelelően az ukrán lépésre adott reakciók is különböző intenzitásúak voltak, de minden megnyilatkozó elutasítóan reagált rá.

Sajnos Zelenszkij elnök bebizonyította, hogy Ukrajna – tekintettel arra a mentalitásra, amely dicsőíti az Ukrán Felkelő Hadsereg banditáit és gyilkosait – még nem áll készen arra, hogy az európai család tagja legyen

– mondta videóbeszédében Nawrocki, aki kilátásba helyezte, hogy megfoszthatja Zelenszkijt a Fehér Sas-rendtől, amellyel még elődje tüntette ki. Az államfő összehívta a kitüntetésről szóló tanácsot, amely állítólag már véleményt nyilvánított a megfosztás kérdésében. Szóvivője szerint a köztársasági elnök „megfelelő időben” döntést fog hozni az ügyben.

Karol Nawrocki lengyel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója 2025. december 19-én. Forrás: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images

A kormány is reagált: bekérették a külügyminisztériumba Ukrajna varsói nagykövetét, Vaszil Bodnart. A kommunizmusellenes küzdelem hőse, az 1989 utáni első elnök, Lech Wałęsa szimbolikusan üzent Zelenszkijnek: levette kabátja hajtókájáról az ukrán zászlós kitűzőt. Przemysław Czarnek, a PiS miniszterelnökjelöltje a 2027-ben esedékes választásokra, „botránynak” nevezte Zelenszkij rendeletét.

Ukrajna igyekezett csillapítani a hullámokat: Lengyelországba látogatott az elnöki kabinet vezetője, Kirilo Budanov, de nem sikerült érdemben javítania a helyzeten. Andrij Szibiha külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az UPA-ról való elnevezés ötlete az ukrán haderőben fogant meg, és nem volt „lengyelellenes szándéka”. Szibiha utalt arra, hogy a két ország közötti konfliktus egyedül Oroszországnak jó.

Utóbbit hangsúlyozta Donald Tusk miniszterelnök is, aki az X-en közzétett posztjában közvetlenül Nawrockihoz és Zelenszkijhez fordult, hogy próbáljanak megoldást találni a problémára.

Mivel a diplomácia nem hozott eredményt, nyilvánosan fordulok Karol Nawrocki és Volodimir Zelenszkij elnökökhöz egy közvetlen és őszinte beszélgetés reményében. Mielőtt az érzelmek tönkretennék azt a szolidaritást, amely az orosz fenyegetéssel szemben született. Az együttműködés mindkét államunk és nemzetünk érdekeit szolgálja, míg a konfliktus Moszkva érdekeit szolgálja. Ez bizonyára mindannyiunk számára nyilvánvaló

– fogalmazott Tusk.

Belpolitikai dimenziók

A konfliktus valóban nem szolgálja sem Ukrajna, sem Lengyelország érdekeit, és leginkább Oroszország nézheti kárörömmel. Miután az ukrán haderőben felröppent az az ötlet, hogy az UPA-ról nevezzenek el egy katonai egységet, minden más szereplő kényszerpályára került. Zelenszkijnek belpolitikailag nagyon kockázatos lett volna a hadsereg kérését elutasítani egy háború kellős közepén, ráadásul, mint láttuk, az UPA megítélése már az ukrán társadalmon belül is inkább pozitív. Ha a lengyel érzékenységre tekintettel elutasította volna a kérést, az bizonyára jelentősen ártott volna hazai népszerűségének.

Lengyelországban szintén belpolitikai dimenziót kapott a kérdés.

Nawrocki már a tavalyi elnökválasztási kampányban is meglehetősen kritikus nyilatkozatokat tett Ukrajnával kapcsolatban, jelezve, hogy amíg Kijev nem teljesít fontos lengyel kéréseket – például a volhíniai áldozatok exhumálását –, addig az ország sem a NATO-, sem az EU-tagságra nem számíthat. Az elnök emellett előszeretettel áll bele olyan ügyekbe, amelyekben ellentétes pólusra kerül a Tusk vezette kormánnyal, az Ukrajna-kérdésben pedig általában a kabinet foglalja el a mérsékeltebb álláspontot.

A volhíniai lengyel áldozatok emlékére rendezett megemlékezés Krakkóban 2022. július 11-én. Forrás: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Ha Nawrocki úgy dönt, megfosztja a Fehér Sas-rendtől Zelenszkijt, azzal nehéz helyzetbe hozza Tuskot – és lehet, hogy épp ez az egyik célja. A miniszterelnöknek ugyanis ellenjegyeznie kellene a megfosztásról szóló döntést; ha Tusk úgy dönt, hogy ellenjegyzi, azzal mélypontra taszítja a lengyel-ukrán viszonyt, ha viszont nem írja alá, hatalmas muníciót ad a jobboldali ellenzéknek, akiknek ez jó alap lesz arra, hogy hazafiatlansággal és idegen érdekek kiszolgálásával vádolják (amit egyébként is tesznek).

Az egész történet jól példázza, hogy egyetlen, nem teljesen átgondoltnak tűnő ötlet hogyan tud nemzetközi politikai lavinát elindítani, amelyben végül minden szereplő olyan helyzetbe manőverezi magát, ahova nem szeretett volna kerülni. Egyben arra is rávilágít, milyen nehéz felülemelkedni a történelmi sérelmeken, és hogyan képesek mérgezni két olyan ország kapcsolatát, amelyek egyébként egy közös ellenséggel szemben egymásra vannak utalva.

Címlapkép: Ukrán katonák, veteránok és nacionalisták vonulnak fel ukrán és a történelmi ukrán nacionalista szervezetekhez köthető zászlókkal Lvivben a Hősök Napján 2025. május 23-án. Forrás: Mykola Tys/Global Images Ukraine via Getty Images