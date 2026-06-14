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Furcsa állítással állt elő Kína: külföldi titkosszolgálatok állatokat használnak kémkedésre
Globál

Furcsa állítással állt elő Kína: külföldi titkosszolgálatok állatokat használnak kémkedésre

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Külföldi titkosszolgálatok egyre kifinomultabb eszközökkel gyűjtenek adatokat Kína partjai mentén, többek között szenzorokkal felszerelt tengeri állatok segítségével. Peking szerint a kínai vizek körül egy „láthatatlan titkos háború” zajlik, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent – számolt be a Guardian.

A kínai állambiztonsági minisztérium a WeChat közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy külföldi hírszerző szolgálatok új típusú kémeszközöket vetnek be a kínai tengeri területek megfigyelésére. A közlemény szerint az érintett eszközök célja a víz alatti környezet feltérképezése és érzékeny adatok gyűjtése, amelyek Peking szerint „komoly fenyegetést” jelentenek Kína nemzetbiztonságára.

A minisztérium állítása szerint a kínai vizekben

olyan nagyobb tengeri állatokat is találtak, köztük teknősöket és halakat, amelyekre szenzorokat erősítettek.

Ezek az eszközök állítólag valós időben gyűjtöttek adatokat a vízhőmérsékletről, a sótartalomról és a tengeri áramlatokról, majd műholdon keresztül továbbították az információkat külföldre. A közlemény ugyanakkor nem részletezte, pontosan hol találták az állatokat, és azt sem közölte, mely országok vagy szervezetek állhatnak a feltételezett műveletek mögött.

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Peking emellett arról is beszámolt, hogy olyan bójákat azonosítottak, amelyeket állításuk szerint egy külföldi tengeri kutatóintézet telepített. A bóják meteorológiai szenzorokkal voltak felszerelve, és a minisztérium szerint képesek lehettek kínai tengeralattjárók akusztikus jeleinek valós idejű követésére.

A kínai hatóságok egy új típusú, hullám- és napenergiával működő autonóm vízi eszközről, úgynevezett „wave gliderről” is beszámoltak, amely szerintük katonai jelentőségű tengeri és hajózási adatokat továbbíthat külföldi szereplők számára.

Kína rendszeresen számol be feltételezett külföldi kémtevékenységről a Dél-kínai-tengeren, a Kelet-kínai-tengeren és a Tajvani-szoros térségében, amelyek a világ legérzékenyebb és leginkább vitatott tengeri régiói közé tartoznak. A Guardian felidézte, hogy Peking tavaly már arról is beszámolt, hogy a tengerfenéken elhelyezett „világítótornyokat” azonosított, amelyek külföldi tengeralattjárók navigációját segíthették.

A kínai média korábbi beszámolói szerint a hatóságok jelentős pénzjutalmat kínálnak azoknak a halászoknak, akik feltételezett kémeszközöket találnak a kínai vizekben. A jutalom összege 50 ezer és 500 ezer jüan között mozoghat.

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