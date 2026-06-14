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Kiadták a figyelmeztetést: heves zivatarok és jégeső csap le Magyarországra
Globál

Kiadták a figyelmeztetést: heves zivatarok és jégeső csap le Magyarországra

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Heves zivatarok alakultak ki vasárnap a délnyugati országrészben, ahol a napsugárzás hatására jelentősen labilizálódott a légkör. A HungaroMet figyelmeztetése szerint a gyorsan fejlődő cellákat károkozó szélrohamok, nagy méretű jég és helyenként felhőszakadás is kísérheti.

meteorológiai szolgálat szerint az érintett térségben a napsugárzás hatására a légkör kellően labilissá vált ahhoz, hogy

intenzív, helyenként heves zivatarok fejlődjenek ki.

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Forrás: HungaroMet

A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a zivatarcellák rendkívül gyorsan erősödnek, miközben gyorsan is mozognak, ezért egy-egy település fölött rövid idő alatt vonulhatnak át.

A zivatarokat több veszélyes kísérőjelenség is kísérheti. A HungaroMet szerint károkozó szélrohamok, nagyobb méretű jég, intenzív csapadék, sőt helyenként felhőszakadás is előfordulhat.

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A meteorológiai szolgálat megjegyezte, hogy az ország északi részén kialakult kiterjedt és vastag felhőzet több helyen visszafogta a légkör labilizálódását, így ott egyelőre kevésbé kedvezőek a feltételek a heves zivatarok kialakulásához. A következő órákban érdemes figyelemmel kísérni a veszélyjelzéseket, mivel a gyorsan fejlődő és mozgó zivatarcellák rövid idő alatt jelentős időjárási változásokat okozhatnak.

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