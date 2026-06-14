Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia

Takaicsi a találkozón úgy fogalmazott, hogy
Japán és Nagy-Britannia kapcsolata a biztonság- és védelempolitika területén már közel áll a szövetségesi szinthez.
A japán miniszterelnök szerint a két ország együttműködése az elmúlt években jelentősen elmélyült, és reményét fejezte ki, hogy a partnerséget a következő szintre emelhetik.
A megbeszélések egyik legfontosabb témája a Global Combat Air Programme (GCAP) volt, amelynek keretében Japán, az Egyesült Királyság és Olaszország 2035-re közösen fejlesztene új generációs harci repülőgépet. Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy örömmel erősítették meg elkötelezettségüket a program mellett.
A felek várhatóan még júniusban aláírják a projekt következő szakaszát elindító nemzetközi szerződést.
A program jövőjét ugyanakkor több tényező is bizonytalanná teszi. A Bloomberg szerint késik a brit finanszírozás, ráadásul csütörtökön lemondott John Healey brit védelmi miniszter, aki a projekt egyik legfontosabb támogatója volt.
Miközben Londonban elhúzódnak a költségvetési viták, a másik két partner már jelentős forrásokat különített el a fejlesztésre.
- Az olasz parlament februárban 10,7 milliárd dolláros finanszírozási tervet hagyott jóvá, míg
- Japán az elmúlt öt évben több mint 500 milliárd jent fordított a programra, és az idei költségvetésben további 170 milliárd jent különített el erre a célra.
A védelmi együttműködés mellett a két ország a gazdasági és technológiai kapcsolatok erősítéséről is tárgyalt. A tervek szerint új partnerség jöhet létre a japán beruházások brit kutatás-fejlesztésbe történő becsatornázására, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára, a kvantumszámítástechnikára, a polgári nukleáris technológiákra és a védelmi iparra.
Energetikai téren is szorosabb együttműködés körvonalazódik.
A brit kormány akár 9 milliárd fontnyi beruházást kíván bevonzani az offshore szélerőművi szektorba
- amely a tervek szerint mintegy 8 millió háztartás ellátását biztosíthatná.
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