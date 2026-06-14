HAI
Haiti 0 1 Skócia
SCO
 Vége
C csoport
AUS
Ausztrália 2 0 Törökország
TUR
 Vége
D csoport
GER
Németország Curaçao
CUW
 Ma 19:00
E csoport
NED
Hollandia Japán
JPN
 Ma 22:00
F csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen
Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia
Globál

Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A védelmi együttműködés további mélyítéséről tárgyalt vasárnap Londonban Sanae Takaicsi japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő. A találkozó középpontjában a két ország közös, Olaszországgal együtt fejlesztett következő generációs vadászgép-programja állt, amely körül ugyanakkor egyre több bizonytalanság merült fel – számolt be a Bloomberg.

Takaicsi a találkozón úgy fogalmazott, hogy

Japán és Nagy-Britannia kapcsolata a biztonság- és védelempolitika területén már közel áll a szövetségesi szinthez.

A japán miniszterelnök szerint a két ország együttműködése az elmúlt években jelentősen elmélyült, és reményét fejezte ki, hogy a partnerséget a következő szintre emelhetik.

A megbeszélések egyik legfontosabb témája a Global Combat Air Programme (GCAP) volt, amelynek keretében Japán, az Egyesült Királyság és Olaszország 2035-re közösen fejlesztene új generációs harci repülőgépet. Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy örömmel erősítették meg elkötelezettségüket a program mellett.

Még több Globál

Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen

Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

Már Moszkvát is elérték az ukrán csapások, korlátozást vezettek be

A felek várhatóan még júniusban aláírják a projekt következő szakaszát elindító nemzetközi szerződést.

A program jövőjét ugyanakkor több tényező is bizonytalanná teszi. A Bloomberg szerint késik a brit finanszírozás, ráadásul csütörtökön lemondott John Healey brit védelmi miniszter, aki a projekt egyik legfontosabb támogatója volt.

Miközben Londonban elhúzódnak a költségvetési viták, a másik két partner már jelentős forrásokat különített el a fejlesztésre.

  • Az olasz parlament februárban 10,7 milliárd dolláros finanszírozási tervet hagyott jóvá, míg
  • Japán az elmúlt öt évben több mint 500 milliárd jent fordított a programra, és az idei költségvetésben további 170 milliárd jent különített el erre a célra.

A védelmi együttműködés mellett a két ország a gazdasági és technológiai kapcsolatok erősítéséről is tárgyalt. A tervek szerint új partnerség jöhet létre a japán beruházások brit kutatás-fejlesztésbe történő becsatornázására, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára, a kvantumszámítástechnikára, a polgári nukleáris technológiákra és a védelmi iparra.

Energetikai téren is szorosabb együttműködés körvonalazódik.

A brit kormány akár 9 milliárd fontnyi beruházást kíván bevonzani az offshore szélerőművi szektorba

- amely a tervek szerint mintegy 8 millió háztartás ellátását biztosíthatná.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Kiszámolta az Európai Bizottság, mit hozhatnak Magyarországon a rég várt helyreállítási pénzek
Tisza-kormány: vagyonadó, titkos tábor és a körvonalazódó átfogó változások
Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility