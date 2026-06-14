Különleges egységek foglalták el a gyanús hajót, maga a brit miniszterelnök adott parancsot

A brit fegyveres erők vasárnap feltartóztattak egy orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajót, amely a La Manche csatornán próbált áthaladni.

A Smyrtos nevű hajóra

a Királyi Tengerészgyalogság kommandósai és a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) különlegesen kiképzett munkatársai szálltak fel

– közölte a brit védelmi minisztérium. A tárca hozzátette, hogy a járművet a déli partoknál tartják őrizetben a vizsgálat idejére. Az intézkedésre a brit felségvizeken, a hazai és a nemzetközi joggal összhangban került sor.

Keir Starmer brit miniszterelnök közölte, hogy személyesen rendelte el az akciót. Az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

ez a sikeres művelet újabb csapást mér Oroszországra,

és emlékezteti a Putyin ukrajnai háborúját finanszírozókat arra, hogy a hatóságok nem hagyják őket elrejtőzni.

Forrás: Reuters

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