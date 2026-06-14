Már Moszkvát is elérték az ukrán csapások, korlátozást vezettek be

A tatárföldi kormány közlése szerint az intézkedéseket azért vezették be, hogy fenntartsák a stabil ellátást és elkerüljék a mesterségesen gerjesztett pánikot. Tatárföld különösen fontos szerepet tölt be az orosz energiaszektorban:
a régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja.
Nemcsak Tatárföldön, hanem Moszkvában és Szentpéterváron is korlátozásokat vezettek be egyes benzinkúthálózatok. Az újságíró Kszenyija Szobcsak Telegram-csatornája szerint a Tatneft töltőállomásain legfeljebb 20 liter 92-es és 95-ös benzint, valamint 40 liter dízelt lehet vásárolni.
Moszkvában a Rosznyefty egyes állomásain 90 literes korlátot vezettek be járművenként vagy üzemanyagtárolónként, míg a Lukoil legfeljebb 100 liter üzemanyag értékesítését engedélyezi egy tranzakció során. A Lukoil közlése szerint a korlátozás a benzinre vonatkozik, a dízel értékesítése továbbra is korlátozás nélkül zajlik.
A Rosznyefty és a Tatneft ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy nincs vállalati szintű korlátozás, az egyes állomások helyi körülmények alapján dönthetnek.
Az Ukrainszka Pravda szerint az ukrán erők az elmúlt időszakban szinte napi rendszerességgel támadták az orosz olajipari létesítményeket. Oroszországi beszámolók alapján Belgorod és Rjazany megyében, a Krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok.
A legsúlyosabb helyzet állítólag a megszállt Krímben alakult ki, ahol az üzemanyag-szállításokat az ukrán dróntámadások zavarták meg a Krímet Oroszországgal összekötő útvonalon.
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