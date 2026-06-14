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Nem mindennapi időjárási rekord dőlt meg Magyarországon
Globál

Nem mindennapi időjárási rekord dőlt meg Magyarországon

MTI
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Portfolio
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Megdőlt az országos napi szélrekord szombaton Magyarországon: a Győr Egyetem meteorológiai állomáson óránként 99 kilométeres széllökést mértek, amivel megdőlt a június 13-ára vonatkozó korábbi csúcs.

A korábbi rekord 97,6 kilométer/órás széllökés volt, amelyet 2018-ban mértek Békéscsabán.

Nem ez az első, amely mostanában megdőlt. Mint arról korábban beszámoltunk, májusban a fővárosi napi szélrekord is megdőlt. A János-hegy meteorológiai állomáson óránként 76 kilométeres széllökést mértek, amellyel megdőlt az adott napra vonatkozó fővárosi csúcs. Az addigi legnagyobb értéket még 2003-ban rögzítették Lágymányoson, amikor 72 kilométer/órás széllökést mértek.

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