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Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után
Globál

Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

MTI
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Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját és az orosz ellenőrzés alatt álló területeket vasárnapra virradó éjszaka. A csapások következtében a Jaroszlavli területen üzemanyagtárolók gyulladtak ki, több megyében energetikai létesítmények rongálódtak meg, ami kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem egyetlen éjszaka alatt mintegy 250 pilóta nélküli légi járművet semmisített meg.
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Mihail Jevrajev, a Jaroszlavli terület kormányzója arról számolt be, hogy bár a drónok többségét sikerült ártalmatlanítani, ipari üzemanyagtárolókat így is találat ért, a lángok megfékezésére pedig jelentős tűzoltóerőket vezényeltek a helyszínre. A lehulló roncsok más oroszországi régiókban is károkat okoztak, így a Tula megyei Novomoszkovszkban egy gyárra, a Szmolenszk megyei Vjazmában pedig egy lakóházra zuhantak dróndarabok, utóbbi helyszínen egy idős nő megsebesült.

Az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területeken az energetikai infrastruktúra is komoly károkat szenvedett.

Zaporizzsja megyében több hálózati létesítmény megrongálódása miatt részleges áramkimaradások léptek fel, míg Herszon megye orosz fennhatóság alatti körzeteiben vasárnap reggelre teljesen leállt az áramszolgáltatás.

Tatárföldön már pénteken is komoly dróncsapás ért egy nyizsnyekamszki petrolkémiai üzemet, valamint egy lakóházat, ahol négy ember megsebesült. Ezen előzmények hatására a hétvégén a helyi üzemanyagtöltő állomások egy részén ideiglenes korlátozásokat vezettek be, hogy elejét vegyék a pánikvásárlásnak és biztosítsák a folyamatos ellátást.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi összesítése szerint az éjszaka folyamán összesen 249 ukrán drónt semmisítettek meg tizenöt régió, valamint az Azovi-tenger felett.

A fokozott veszély miatt több városban, köztük a fővárosban is korlátozták a légi forgalmat.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tájékoztatása alapján a Moszkva felé tartó támadóeszközök közül négyet a kora reggeli órákban lőttek le.

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