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Trump közölte Putyinnal, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az EU-ra és Kijevre
Globál

Trump közölte Putyinnal, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az EU-ra és Kijevre

MTI
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Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában.

Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánva neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez.

Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón

- mondta Usakov.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

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