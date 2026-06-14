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Trump szerint az izraeli támadás veszélyeztetheti az Iránnal tervezett békét
Globál

Trump szerint az izraeli támadás veszélyeztetheti az Iránnal tervezett békét

MTI
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Az amerikai elnök helytelenítette a Hezbollah elleni izraeli légicsapásokat, Trump szerint nem most kellett volna támadnia Izraelnek.

Donald Trump amerikai elnök helytelenítette Izrael bejrúti, Hezbollah-célpontok ellen elkövetett vasárnapi légicsapásait, mert szerinte azok veszélyeztetik az Iránnal tervezett békemegállapodást.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy ugyan Izraelnek joga van az önvédelemhez, de a vasárnap végrehajtott izraeli műveletnek

"nem lett volna szabad megtörténnie, különösen egy ilyen egyedi napon, amikor annyira közel vagyunk egy békemegállapodáshoz Iránnal".

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Izrael légicsapást hajtott végre Bejrút Dahíja negyedében, a Hezbollah fellegvárának számító területen, miután a libanoni síita szervezet drónokat indított Észak-Izrael felé. A fejlemény különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen az elmúlt napokban még egy Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás lehetősége körvonalazódott, amely a közel-keleti feszültségek enyhülését vetítette előre.

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