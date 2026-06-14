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Vége az egykori
Globál

Vége az egykori "magánhadseregnek"? Teljesen átszabnák a magyar terrorelhárítást

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A Magyar Péter vezette kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyökeres átalakítását tervezi, így a szervezetet a jelenlegi formájában felszámolhatják, a feladatait pedig más szervek között oszthatják szét. Bár a Belügyminisztérium egyelőre nem erősítette meg a részleteket, a szakmai egyeztetések már zajlanak - jelentette a Telex.

A TEK jövőjével kapcsolatos értesülések több egymástól független forrásból jutottak el a Telexhez, miután Magyar Péter még május végén felmentette Hajdu János főigazgatót. A 2010-ben, a második Orbán-kormány idején létrehozott szervezetet Hajdu a kezdetektől fogva vezette. Mivel korábban Orbán Viktor személyi testőreként dolgozott, a TEK-et sokan a kormányfő magánhadseregeként tartották számon.

A körvonalazódó tervek szerint:

  • a TEK három fő feladatköre közül a terrorfelderítés a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) kerülne, ami lényegében a szervezet névadó tevékenységének elvonását jelentené.
  • A műveleti, vagyis az elfogásokat végző egységeket a hasonló profilú rendőrségi alakulatokkal vonnák össze, miközben
  • a személyvédelem jövője egyelőre nyitott kérdés.

    Források szerint még ha meg is marad a TEK önálló szervezetként, a nevét biztosan megváltoztatják, mivel az politikailag terheltté vált,

    többek között az aranykonvoj néven ismert ukrán pénzszállító ügy miatt.

Az átalakítás komoly előkészítést igényel, mivel a TEK hibrid szervezetként működik, így egyszerre vonatkozik rá a nemzetbiztonsági és a rendőrségi törvény, ami az állomány jogviszonyát is bonyolítja.

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A TEK-en túlmutató változás, hogy

az NNI a tervek szerint kikerülne a Készenléti Rendőrség alárendeltségéből.

A magyar FBI-ként emlegetett szervezetet 2012-ben Pintér Sándor akkori belügyminiszter rendelte a Készenléti Rendőrség alá. Ezt a lépést sokan a Vizoviczki-féle korrupciós botrányhoz kötötték, amelyben magas rangú NNI-s tisztek érintettsége is kiderült. Pósfai Gábor jelenlegi belügyminiszter most a korábbi önálló státusz visszaállítását szorgalmazza.

A Belügyminisztérium a Telex megkeresésére közölte, hogy a kormány célja az átlátható, hatékony és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó rendszer kialakítása, amelynek részeként felszámolnák a párhuzamosságokat. A személycserék ugyanakkor már megkezdődtek, hiszen új országos és budapesti rendőrkapitányt neveztek ki, menesztették a TEK vezetőjét, valamint a titkosszolgálatok irányítóitól is megváltak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György

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