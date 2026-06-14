Vége az egykori "magánhadseregnek"? Teljesen átszabnák a magyar terrorelhárítást

A TEK jövőjével kapcsolatos értesülések több egymástól független forrásból jutottak el a Telexhez, miután Magyar Péter még május végén felmentette Hajdu János főigazgatót. A 2010-ben, a második Orbán-kormány idején létrehozott szervezetet Hajdu a kezdetektől fogva vezette. Mivel korábban Orbán Viktor személyi testőreként dolgozott, a TEK-et sokan a kormányfő magánhadseregeként tartották számon.

A körvonalazódó tervek szerint:

a TEK három fő feladatköre közül a terrorfelderítés a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) kerülne, ami lényegében a szervezet névadó tevékenységének elvonását jelentené.

A műveleti, vagyis az elfogásokat végző egységeket a hasonló profilú rendőrségi alakulatokkal vonnák össze, miközben

a személyvédelem jövője egyelőre nyitott kérdés. Források szerint még ha meg is marad a TEK önálló szervezetként, a nevét biztosan megváltoztatják, mivel az politikailag terheltté vált, többek között az aranykonvoj néven ismert ukrán pénzszállító ügy miatt.

Az átalakítás komoly előkészítést igényel, mivel a TEK hibrid szervezetként működik, így egyszerre vonatkozik rá a nemzetbiztonsági és a rendőrségi törvény, ami az állomány jogviszonyát is bonyolítja.

A TEK-en túlmutató változás, hogy

az NNI a tervek szerint kikerülne a Készenléti Rendőrség alárendeltségéből.

A magyar FBI-ként emlegetett szervezetet 2012-ben Pintér Sándor akkori belügyminiszter rendelte a Készenléti Rendőrség alá. Ezt a lépést sokan a Vizoviczki-féle korrupciós botrányhoz kötötték, amelyben magas rangú NNI-s tisztek érintettsége is kiderült. Pósfai Gábor jelenlegi belügyminiszter most a korábbi önálló státusz visszaállítását szorgalmazza.

A Belügyminisztérium a Telex megkeresésére közölte, hogy a kormány célja az átlátható, hatékony és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó rendszer kialakítása, amelynek részeként felszámolnák a párhuzamosságokat. A személycserék ugyanakkor már megkezdődtek, hiszen új országos és budapesti rendőrkapitányt neveztek ki, menesztették a TEK vezetőjét, valamint a titkosszolgálatok irányítóitól is megváltak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György