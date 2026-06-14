Veszélyes fordulat a Közel-Keleten: Izrael a Hezbollah fellegvárát támadta

Légicsapást hajtott végre Izrael Bejrút Dahíja negyedében, a Hezbollah fellegvárának számító területen, miután a libanoni síita szervezet drónokat indított Észak-Izrael felé. A fejlemény különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen az elmúlt napokban még egy Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás lehetősége körvonalazódott, amely a közel-keleti feszültségek enyhülését vetítette előre.

Az izraeli kormány vasárnapi közlése szerint a légicsapásokat Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasítására hajtották végre, válaszul arra, hogy a Hezbollah támadást intézett Észak-Izrael ellen.

A Hezbollah három drónt indított Izrael felé, amelyek izraeli területen robbantak fel. Katonai források szerint a drónok többsége nem lakott területen csapódott be, azonban az egyik a libanoni határ közelében fekvő Slomi település lakóházainak közelében ért földet. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A támadás célpontja a Hezbollah egyik parancsnoki központja volt Bejrút Dahíja negyedében. Izrael korábban figyelmeztetett arra, hogy a bejrúti negyed elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. A bejrúti légicsapások mellett Izrael Dél-Libanon több pontján is támadásokat hajtott végre. Libanoni jelentések szerint a csapásokban egy ember életét vesztette.

Néhány órával a dróntámadás után az izraeli hadsereg tizenhat dél-libanoni település lakóit szólította fel arra, hogy hagyják el otthonaikat, és vonuljanak a Zahráni folyótól északra. Bejrút esetében ugyanakkor nem adtak ki hasonló figyelmeztetést.

A Hezbollah már szombaton is drónokat indított izraeli célpontok ellen Libanonban, illetve Izrael területe felé. Légiriadókat rendeltek el Metulában és Miszgáv Ámban, miközben az egyik drónt elfogták, egy másik pedig olyan dél-libanoni térségben csapódott be, ahol izraeli erők tevékenykedtek. Sérülésekről akkor sem érkezett jelentés.

A mostani fejlemény különösen érzékeny időszakban következett be. Az elmúlt napokban még olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek szerint

24 órán belül megszülethet egy megállapodás az iráni konfliktus ügyében,

Donald Trump amerikai elnök pedig később bejelentette, hogy lefújja az Irán elleni tervezett katonai csapásokat.

Az optimizmust ugyanakkor már pénteken hűtötte Teherán, amely jelezte: egyelőre nincs végleges megállapodás. A vasárnapi izraeli–libanoni eszkaláció így ismét arra emlékeztet, hogy a diplomáciai erőfeszítések ellenére továbbra is rendkívül törékeny a közel-keleti helyzet.

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