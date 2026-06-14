HAI
Haiti 0 1 Skócia
SCO
 Vége
C csoport
AUS
Ausztrália 2 0 Törökország
TUR
 Vége
D csoport
GER
Németország Curaçao
CUW
 Ma 19:00
E csoport
NED
Hollandia Japán
JPN
 Ma 22:00
F csoport
  • Megjelenítés
Veszélyes fordulat a Közel-Keleten: Izrael a Hezbollah fellegvárát támadta
Globál

Veszélyes fordulat a Közel-Keleten: Izrael a Hezbollah fellegvárát támadta

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Légicsapást hajtott végre Izrael Bejrút Dahíja negyedében, a Hezbollah fellegvárának számító területen, miután a libanoni síita szervezet drónokat indított Észak-Izrael felé. A fejlemény különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen az elmúlt napokban még egy Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás lehetősége körvonalazódott, amely a közel-keleti feszültségek enyhülését vetítette előre.

Az izraeli kormány vasárnapi közlése szerint a légicsapásokat Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasítására hajtották végre, válaszul arra, hogy a Hezbollah támadást intézett Észak-Izrael ellen.

A Hezbollah három drónt indított Izrael felé, amelyek izraeli területen robbantak fel. Katonai források szerint a drónok többsége nem lakott területen csapódott be, azonban az egyik a libanoni határ közelében fekvő Slomi település lakóházainak közelében ért földet. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A támadás célpontja a Hezbollah egyik parancsnoki központja volt Bejrút Dahíja negyedében. Izrael korábban figyelmeztetett arra, hogy a bejrúti negyed elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. A bejrúti légicsapások mellett Izrael Dél-Libanon több pontján is támadásokat hajtott végre. Libanoni jelentések szerint a csapásokban egy ember életét vesztette.

Néhány órával a dróntámadás után az izraeli hadsereg tizenhat dél-libanoni település lakóit szólította fel arra, hogy hagyják el otthonaikat, és vonuljanak a Zahráni folyótól északra. Bejrút esetében ugyanakkor nem adtak ki hasonló figyelmeztetést.

Még több Globál

Nem mindennapi időjárási rekord dőlt meg Magyarországon

Vége az egykori "magánhadseregnek"? Teljesen átszabnák a magyar terrorelhárítást

Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

A Hezbollah már szombaton is drónokat indított izraeli célpontok ellen Libanonban, illetve Izrael területe felé. Légiriadókat rendeltek el Metulában és Miszgáv Ámban, miközben az egyik drónt elfogták, egy másik pedig olyan dél-libanoni térségben csapódott be, ahol izraeli erők tevékenykedtek. Sérülésekről akkor sem érkezett jelentés.

A mostani fejlemény különösen érzékeny időszakban következett be. Az elmúlt napokban még olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek szerint

24 órán belül megszülethet egy megállapodás az iráni konfliktus ügyében,

Donald Trump amerikai elnök pedig később bejelentette, hogy lefújja az Irán elleni tervezett katonai csapásokat.

Az optimizmust ugyanakkor már pénteken hűtötte Teherán, amely jelezte: egyelőre nincs végleges megállapodás. A vasárnapi izraeli–libanoni eszkaláció így ismét arra emlékeztet, hogy a diplomáciai erőfeszítések ellenére továbbra is rendkívül törékeny a közel-keleti helyzet.

Kapcsolódó cikkünk

Teherán hűti Trump és a pakisztáni elnök optimizmusát

Az amerikai erők több iráni drónt semmisítettek meg a Hormuzi-szorosnál

Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Kiszámolta az Európai Bizottság, mit hozhatnak Magyarországon a rég várt helyreállítási pénzek
Tisza-kormány: vagyonadó, titkos tábor és a körvonalazódó átfogó változások
Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility