A lezárás, ami térdre kényszeríthette volna a világot — De a nagyhatalmak csendben közbeléptek

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Donald Trump vasárnap éjszaka bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a háború lezárásáról, aminek részeként újra megnyílik a több mint 100 napja lezárt Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb energetikai útvonala. A modern olajpiac történetének eddigi legnagyobb stressztesztje során a globális kínálat közel 14 százaléka esett ki, mégsem következett be a várt 150–200 dolláros árrobbanás, amiben Kína és Amerika is kulcsszerepet játszik. A világ azonban az elmúlt hónapokban több mint egymilliárd hordónyi készletet élt fel, és a fizikai olajáramlás normalizálódása a megállapodás ellenére is hónapokba telhet. A piac tehát egyelőre törékeny marad, miközben a nyári csúcskereslet időszaka már a küszöbön van.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjszaka bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a háború lezárásáról, amelyet a tervek szerint pénteken Genfben írhatnak alá hivatalosan.

A megállapodás részeként újra megnyílik a Hormuzi-szoros.

A piac azonnal reagált: a Brent olajár esésnek indult, az európai gázár (TTF) öthetes mélypontra zuhant.

Az energiapiaci szereplők szemében ugyanis a megállapodás nem csupán egy újabb geopolitikai fordulatot jelent, hanem annak lehetőségét is, hogy több mint 100 nap után újraindulhat a világ egyik legfontosabb energiai ütőere.

Február 28-án tört ki az amerikai-iráni háború, amelynek következtében a szoros hajóforgalma gyakorlatilag összeomlott. Az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkjával került szembe, ugyanis a világ napi olajtermelésének mintegy 13,8 százaléka esett ki. Meglepő módon, ennek ellenére nem láttunk 150-200 dolláros olajárakat, a Brent jegyzése még a legfeszültebb időszakokban sem ment 120 dollár fölé - de erről később.

A háború előtt naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj és finomított termék haladt át itt, ami a globális olajkereslet közel ötödének felel meg. Emellett a világ LNG-kereskedelmének - és sok egyéb más fontos alapanyagnak - jelentős része is ezen a szűk tengeri átjárón keresztül zajlik.

Ezért nézzük meg azt, hogyan vizsgázott az olajpiac történetének legnagyobb stressztesztjén?

Milyen állapotban éri a piacot a béke?

A kérdés azért különösen fontos, mert a világ az elmúlt hónapokban felélte a tartalékait. Korábbi elemzésemben bemutattam, hogy a globális olajrendszer rekord ütemben égeti a forrásait. A háború előtt a világ látható olajkészletei még 8,5 milliárd hordó körül mozogtak, azonban azóta a számítások szerint több mint egymilliárd hordó tűnt el a rendszerből, tehát az olajpiac legfontosabb pufferei éppen kezdenek kimerülni.

A készletek apadásának rendkívüli ütemét jól mutatja az Egyesült Államok helyzete, amely a krízis egyik legfontosabb stabilizáló tényezőjének bizonyul, és amely egyre közelebb kerül saját korlátaihoz.

Highlights from EIAs weekly report:Crude stocks fell for a seventh straight week by 7.2mb to a 2022 seasonal low. Cushing fell to 21.6 mb, near but still above operational minimum levels around 20 mbSPR inventories fell 7.9 mb, holding just above the 40-year low from 2023… pic.twitter.com/PwmKMj6nsf https://t.co/PwmKMj6nsf — Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) June 10, 2026

Az Egyesült Államok ugyanis a konfliktus során gyakorlatilag maximális fordulatszámra kapcsolta az olajiparát: rekordközeli szintre emelkedett a kitermelés, nőtt az export, amit jelentős mennyiségű stratégiai készletfelszabadítás támogat.

Ez azonban nem végtelen. Az amerikai stratégiai kőolajtartalék (SPR) közel áll ahhoz, hogy az orosz-ukrán háborús sokkot követő 2023-as szint alá nézzen be, ami

40 éves mélypontot jelentene a biztonsági készletek mennyiségében.

A másik, meg nem énekelt, ám annál fontosabb hős Kína, akinek jelentőségére később még részletesen is kitérünk.

A megállapodás időzítése ezért különösen fontos. A nyári hónapok ugyanis hagyományosan az olajkereslet legerősebb időszakát jelentik. Az északi féltekén megugrik a közúti közlekedés, erősödik a légiforgalom a nyaralások miatt, miközben Ázsiában a hűtési igény is jelentősen növeli az energiafelhasználást (fűtőolaj felhasználása áramtermeléshez). Vagyis a piac éppen akkor közelített egy potenciálisan kritikus ponthoz, amikor a szezonális kereslet általában a legerősebb.

Miért nem lett 150-200 dolláros olajár?

Első ránézésre a piac viselkedése szinte érthetetlen, hiszen a mostani kiesés jelentősen meghaladja az 1973-as és az 1979-es olajválságokat - mégsem láttunk hasonló árrobbanást.

A Bloomberg neves energiapiaci szakértője, Javier Blas szerint ennek tíz oka van.

Kína csendben megmenthette a világgazdaságot. Ha egyetlen tényezőt kellene kiemelni, az valószínűleg Kína lenne. Az ország olajimportja drámai mértékben visszaesett: egyes becslések szerint fele annyi olajat (4-5 millió hordó/nap) vásárol, mint korábban. Hogy ezt Peking gyengébb kereslettel, stratégiai készletek felhasználásával vagy más eszközökkel éri el, azt nehéz egyértelműen beazonosítani a transzparens adatközlés hiánya miatt. Az viszont biztosnak tűnik, hogy ha Kína a korábbi ütemben vásárolna olajat, ma egészen más árakról beszélnénk.

Ha egyetlen tényezőt kellene kiemelni, az valószínűleg Kína lenne. Az ország olajimportja drámai mértékben visszaesett: egyes becslések szerint fele annyi olajat (4-5 millió hordó/nap) vásárol, mint korábban. Hogy ezt Peking gyengébb kereslettel, stratégiai készletek felhasználásával vagy más eszközökkel éri el, azt nehéz egyértelműen beazonosítani a transzparens adatközlés hiánya miatt. Az viszont biztosnak tűnik, hogy ha Kína a korábbi ütemben vásárolna olajat, ma egészen más árakról beszélnénk. Megjelent a keresletrombolás. Bár igazi, a kieséssel összehasonlítható mértékű csökkenésről szó sincs, a kínai finomítók feldolgozási volumene több millió hordóval csökkent, amelyet belső tartalékokból pótolnak. Emellett a magasabb árak és a fizikai hiány egyes ágazatokban már érdemi keresletcsökkenést okozhattak, különösen a petrolkémiai szektorban.

Bár igazi, a kieséssel összehasonlítható mértékű csökkenésről szó sincs, a kínai finomítók feldolgozási volumene több millió hordóval csökkent, amelyet belső tartalékokból pótolnak. Emellett a magasabb árak és a fizikai hiány egyes ágazatokban már érdemi keresletcsökkenést okozhattak, különösen a petrolkémiai szektorban. Az olaj soha nem állt le teljesen. A Hormuzi-szoros lezárása nem jelentette azt, hogy egyetlen hordó olaj sem hagyta el a Perzsa-öblöt. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek alternatív vezetékeket használtak, miközben egyre több hajó közlekedett kikapcsolt nyomkövetőkkel (ASI spoofing).

A Hormuzi-szoros lezárása nem jelentette azt, hogy egyetlen hordó olaj sem hagyta el a Perzsa-öblöt. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek alternatív vezetékeket használtak, miközben egyre több hajó közlekedett kikapcsolt nyomkövetőkkel (ASI spoofing). A háború eleve túlkínálatos piacot talált. Kevesebb szó esik róla, de a kiesés egy eleve túlkínálatos piacot érintett. Az amerikai palaolaj-forradalom, valamint az OPEC+ korábbi termelésnövelése jelentős puffert hozott létre még a háború kitörése előtt.

Kevesebb szó esik róla, de a kiesés egy eleve túlkínálatos piacot érintett. Az amerikai palaolaj-forradalom, valamint az OPEC+ korábbi termelésnövelése jelentős puffert hozott létre még a háború kitörése előtt. A világ felnyitotta a stratégiai tartalékokat. Ahogy azt fentebb is kiemeltem, az országok, valamint az IEA történetének legnagyobb készletfelszabadítását hajtotta végre. Több százmillió hordó olaj került a piacra, amely jelentősen tompította a fizikai hiányt.

Ahogy azt fentebb is kiemeltem, az országok, valamint az IEA történetének legnagyobb készletfelszabadítását hajtotta végre. Több százmillió hordó olaj került a piacra, amely jelentősen tompította a fizikai hiányt. A finomítók sokkal rugalmasabbak lettek. A Bloomberg elemzője azt is kiemeli, hogy a modern finomítók jóval többféle nyersolajat képesek feldolgozni, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az új technológiáknak köszönhetően ráadásul a termékösszetételt is gyorsabban tudják a kereslethez igazítani.

A Bloomberg elemzője azt is kiemeli, hogy a modern finomítók jóval többféle nyersolajat képesek feldolgozni, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az új technológiáknak köszönhetően ráadásul a termékösszetételt is gyorsabban tudják a kereslethez igazítani. Trump nemcsak a politikát, hanem a piacot is mozgatta. Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször is azt sugallta, hogy a megállapodás közel van. Ezek a nyilatkozatok jelentős elmozdulásokat okoztak az árakban, komoly kockázatot okozva azok számára, akik olajár-emelkedéssel spekuláltak. Ezt az elméletet erősíti egy másik olajpiaci szakértő, aki szerint a nagyobb pénzintézetek ilyen körülmények között inkább nem is nyitottak pozíciókat az olajpiacon.

Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször is azt sugallta, hogy a megállapodás közel van. Ezek a nyilatkozatok jelentős elmozdulásokat okoztak az árakban, komoly kockázatot okozva azok számára, akik olajár-emelkedéssel spekuláltak. Ezt az elméletet erősíti egy másik olajpiaci szakértő, aki szerint a nagyobb pénzintézetek ilyen körülmények között inkább nem is nyitottak pozíciókat az olajpiacon. A piac ma már biztosítást vesz, nem olajat. A múltban a geopolitikai kockázatokra a kereskedők jellemzően határidős (futures) vásárlással reagáltak, ami önbeteljesítő árrobbanást eredményezett. Ma azonban sokkal fejlettebb az opciós piac. A szereplők egyre gyakrabban biztosítást vásárolnak az árrobbanás ellen anélkül, hogy közvetlenül felhajtanák az olajárakat. (Az opciós szerződés egyfajta pénzügyi biztosítás, amely jogot ad egy eszköz későbbi megvásárlására vagy eladására előre rögzített feltételek mellett, anélkül hogy erre kötelezne.)

A múltban a geopolitikai kockázatokra a kereskedők jellemzően határidős (futures) vásárlással reagáltak, ami önbeteljesítő árrobbanást eredményezett. Ma azonban sokkal fejlettebb az opciós piac. A szereplők egyre gyakrabban biztosítást vásárolnak az árrobbanás ellen anélkül, hogy közvetlenül felhajtanák az olajárakat. (Az opciós szerződés egyfajta pénzügyi biztosítás, amely jogot ad egy eszköz későbbi megvásárlására vagy eladására előre rögzített feltételek mellett, anélkül hogy erre kötelezne.) Sokkal több az információ. Az 1970-es években a piac lényegében "vakon kereskedett" és tartalékok sem voltak. Ma viszont vannak stratégiai készletek, műholdképek, tanker-követő rendszerek és kereskedelmi adatbázisok, amelyek segítségével szinte valós időben követhető az olajpiac. A nagyobb transzparencia önmagában is csökkentheti a pánikreakciókat Javier Blas szerint.

Az 1970-es években a piac lényegében "vakon kereskedett" és tartalékok sem voltak. Ma viszont vannak stratégiai készletek, műholdképek, tanker-követő rendszerek és kereskedelmi adatbázisok, amelyek segítségével szinte valós időben követhető az olajpiac. A nagyobb transzparencia önmagában is csökkentheti a pánikreakciókat Javier Blas szerint. A világ más részei több olajat termeltek. Miközben minden szem a Közel-Keletre szegeződött, az amerikai kontinensen termelési boom bontakozott ki. Az Egyesült Államok meleltt Brazília, Guyana és Kanada egyaránt rekord közeli kitermelést ért el.

Az látszik tehát, hogy rengeteg puzzle darabnak kellett a helyére kerülnie ahhoz, hogy a globális olajpiac sikerrel vegye ezt a kritikus tesztet - de valóban megnyugodhatunk?

Nem eszik olyan forrón a kását

Bár úgy néz ki, a megállapodás a csőben van, ez még nem jelenti azt, hogy a fizikai olajáramlás egyik napról a másikra visszatér a normális kerékvágásba. Ráadásul a nyomkövetők kikapcsolása miatt nagyon nehéz visszamérni, hogy valóban mekkora lehetett a hajóforgalom eddig. Az IMF Portwatch hivatalos áthaladásokat mérő adatai alapján azonban a forgalom június 7-ig lényegében továbbra is a nullához konvergál.

A tankerforgalom újraszervezése időigényes folyamat lesz. A biztosítási szerződések rendezése, a kikötői olajterminálok újranyitása és a hajók újrapozicionálása hosszú hetekig eltarthat. A szóban forgó tankerek a világ különböző pontjain vesztegelnek, ezért több hétbe is telhet, mire eljutnak a kívánt célállomáshoz. Ráadásul ha egyszerre több szuper-tanker (VLCC) érkezik meg, akkor azzal is számolni kell, hogy a terminálok fizikai áteresztőképessége szűk keresztmetszetet jelent majd.

Ezen felül a leállított, részben sérült olajkutakat és infrastruktúrát újra be kell üzemelni. Fontos adalék, hogy a Perzsa-öböl menti olajkitermelők szárazföldi tárolói, amelyekből a tankereket is feltöltik, lényegében tele vannak, hiszen nem volt hova rakni az olajat. Ezért első lépésben, a termelés újraindításához ebből a felgyülemlett mennyiségből kell szállítani, hogy a kitermelés egyáltalán el tudjon indulni.

RÖVIDEN: MÉG OPTIMÁLISABB ESETBEN IS LEGALÁBB HÓNAPOKBA TELIK, MIRE A KITERMELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ÚJRA VISSZATÉR A NORMÁLIS KERÉKVÁGÁSBA.



Ez idő alatt viszont marad a deficit, ami miatt nagyon törékeny marad a piac és bármilyen eszkalációra még érzékenyebben reagálhat.

Mit tanultunk a modern olajpiac legnagyobb stressztesztjéből?

Az elmúlt több mint 100 nap négy fontos tanulsággal szolgált (eddig):

A modern olajrendszer meglepően ellenállónak bizonyul (rövid távon) . A stratégiai készletek, a rugalmasabb finomítók és a fejlettebb pénzügyi piacok jelentősen növelik a rendszer alkalmazkodóképességét. Ráadásul már nem a hetvenes évek olajpiacát éljük: a világgazdaság olajintenzitása csökkent, a piac pedig sokkal jobban el van látva információval a túlzott reakciók ellen.

. A stratégiai készletek, a rugalmasabb finomítók és a fejlettebb pénzügyi piacok jelentősen növelik a rendszer alkalmazkodóképességét. Ráadásul már nem a hetvenes évek olajpiacát éljük: a világgazdaság olajintenzitása csökkent, a piac pedig sokkal jobban el van látva információval a túlzott reakciók ellen. Az ellenállóság nincs ingyen . A világ több mint egymilliárd hordónyi készletet élt fel, miközben egyre közelebb kerül a kritikus működési szintekhez. Az elhasznált mennyiségeket vissza is kell majd tölteni, ami szakértők szerint akár 2-3 évig is eltarthat, folyamatos többlet keresletet generálva az olajpiacon. Azon se lepődjünk meg, hogy a most megtapasztalt bizonytalanság miatt még több ország alakítana ki stratégiai készleteket, vagy növelné meg azok mennyiségét.

Kína szerepe minden korábbinál fontosabbá vált. Az ország energiapiaci súlya ma már akkora, hogy döntései a világgazdaság egészét képesek befolyásolni. Ráadásul a keleti szuperhatalom egyértelműen megmutatta, hogy fel van készülve az ellátási sokkokra. Ez a fajta ellenállóság pedig egyre inkább igaz lesz az idő előrehaladtával, ugyanis Kína mindenkinél előrébb jár az elektrifikációs folyamatokban.

Az olajpiac egyelőre kiállta történetének legnagyobb stressztesztjét, a biztosítékok és lépések jól működtek. A kérdés azonban az, hogy ha meghiúsul a béketerv, akkor

meddig tart még a piac türelme?

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 22. Egy ketyegő olajbombán ül a világ, de még csak tudomást sem akar venni róla

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images