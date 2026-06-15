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Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Globál

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Portfolio
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Ma hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: orosz drón / rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is. Kijevben orosz dróntalálat érte a Pecserszka lavrát is, egy majdnem 1000 éve kolostort. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására így, hogy úgy fest, az iráni háborúnak vége. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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Legalább négyen meghaltak Ukrajnában

Átfogó támadás érte ma hajnalban Ukrajnát, az orosz csapás epicentruma Kijev volt, ahol legalább négy ember meghalt és 25 ember megsérült.

A vidékről jövő összesítésekkel együtt az áldozatok száma is nőhet.

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Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Előző tudósításunk itt érhető el: 

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Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images

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