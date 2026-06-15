Gyújtogatásos szabotázsakció a miniszterelnök ellen: elítélték az elkövetőket, a szálak egészen a Kremlig futnak

A 22 éves, ukrán állampolgárságú Roman Lavrinovicsot és a 27 éves román Stanislav Carpiucot az esküdtszék hét és fél órás tanácskozást követően ítélte bűnösnek összeesküvés vádjában. A harmadik vádlottat, a 35 éves ukrán Petro Pocinokot felmentették. Lavrinovicsot rongálás miatt is elítélték, de a más életének veszélybe sodró szándékával elkövetett gyújtogatással összefüggő vádpontok alól felmentették. Büntetésük kihirdetése pénteken várható.
A hónapokon át tartó bírósági tárgyalás során kiderült, hogy
a vádlottaknak egy magát El Money-nak nevező, oroszul kommunikáló személy ígért pénzt a gyújtogatásokért.
A titokzatos megbízó 3000 font értékben kriptovalutát ajánlott fel Lavrinovicsnak a támadások végrehajtásáért, azzal a feltétellel, hogy videóra veszi az akciókat, és a felvételek bekerülnek a hírekbe.
A BBC ma megjelent oknyomozó riportja arra jutott, hogy
a gyújtogatás egy kiterjedt szabotázs-, provokáció- és hazugságkampány részét képezte, mely szálai egészen oroszországig futnak.
A BBC által feltárt üzenetek tanúbizonysága szerint El Money orosz állampolgárságot ajánlott fel más támadásokért cserébe, és méltatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Nyilvánvaló, hogy Putyin a fehér faj vezetője
- írta az egyik csevegésben.
A brit közszolgálati média arról számolt be, hogy
El Money egy Kremlhöz közel álló fiatal diplomata lehet,
akit kémek és propagandisták képeztek ki információs hadviselésben. A BBC a 23 éves Jevgenyij Ljuksinként azonosította a megbízót, aki egy magas rangú orosz tisztviselő fia.
Keir Starmer sógornője, Judith Alexander élt a kormányfő észak-londoni házában párjával és lányával, amikor 2025. május 12-én felgyújtották az ingatlan bejárati ajtaját. A támadás után El Money azt üzente Lavrinovicsnak, hogy azonnal hagyja el az Egyesült Királyságot, jelezve, hogy egy magas rangú brit közszereplő otthonát vette célba, így a kapott pénzből el kell menekülnie.
Lavrinovicsot már másnap elfogták délkelet-londoni otthonában, míg Carpiucot május 17-én vették őrizetbe a lutoni repülőtéren, ahonnan éppen Romániába készült.
Helen Flanagan, a londoni terrorelhárítás vezetője hangsúlyozta, hogy a vádlottaknak nem volt ideológiai indíttatásuk, és semmi sem utal arra, hogy tisztában lettek volna a célpontjuk kilétével. Hozzátette ugyanakkor, hogy az online megbízó egyértelmű szándéka volt a félelemkeltés.
Frank Ferguson főügyész az esküdtszéki döntés után kijelentette, hogy az elkövetett cselekmények messze túlmutatnak az egyszerű rongáláson, hiszen céljuk a megfélemlítés és a közbizalom aláásása volt, ami nem maradhat büntetlenül.
A BBC cikke alapján az orosz ügynökök a közösségi platformokon keresztül futtatták szabotázs- és provokációs kampányukat, hamis szélsőjobboldali és muszlim csoportokat hoztak létre az online térben, amelyeket vandálakciók megszervezésére, valamint a társadalmi megosztottság szítására használtak fel.
Oroszországi fiókok például hazugságokat tettek közzé a Starmer elleni gyújtogatások indítékáról, melyeket továbbosztottak olyan személyiségek, mint Tommy Robinson szélsőjobboldali aktivista.
Az orosz nagykövetség visszautasított "minden olyan kísérletet, amely Oroszországot vagy annak külügyminisztériumát jogellenes tevékenységekkel hozná összefüggésbe."
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