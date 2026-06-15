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Hiába a nagy megállapodás: tüzet nyitottak egy hajóra a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál
Globál

Hiába a nagy megállapodás: tüzet nyitottak egy hajóra a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál

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Az Egyesült Királyság UKMTO tengeri közlekedési helyzetet követő oldala jelentette az esetet.

Donald Trump amerikai elnök bejelentését követően még nem teljesen csillapodtak le a kedélyek a Közel-Keleten, a Vörös-tenger bejárata közelében egy konténerhajót ért támadás. A jelentés szerint az incidens Jemen partjaitól délre történt, amikor

a járművet egy kisméretű csónak közelített meg, a szárazföldtől nagyjából 14 tengeri mérföldre, majd tüzet nyitottak.

A jelentések szerint a támadók megpróbáltak felszállni a konténerhajóra, a pontos károk egyelőre nem ismertek.

A hatóságok a térségben arra figyelmeztették az arra elhaladó hajókat, hogy fokozott figyelemmel legyen és minden gyanús mozgást jelentsenek. A térség vizein húzódik a Kelet-Ázsiát Európával összekötő egyik legfontosabb útvonal, az elmúlt években ezt a közeli húszi lázadók rendszeresen támadták. A mostani támadás helyszíne és jellege ugyanakkor nem a síita radikálisokra vall, inkább a térségben szintén aktív kalózokra jellemző a kis csónakokkal végrehajtott támadó akció. A támadásnak így vélhetően nincs köze az Egyesült Államok és Irán között bejelentett, egyelőre instabilnak tűnő megállapodáshoz.

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